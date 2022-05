Una amenaza para las democracias

En los pasados días se dio a conocer la incursión del inextricable sistema de espionaje cibernético Pegasus, de procedencia israelí, en España. Primero afectando a líderes nacionalistas catalanes por parte de los servicios secretos gubernamentales, con supervisión judicial. Luego, al propio Gobierno en las personas de su presidente, Pedro Sánchez, y de su ministra de Defensa, Margarita Robles, al parecer por parte de Marruecos. El asunto ha convulsionado la política española y puesto en crisis la precaria estabilidad gubernamental. Pero lo que parecía ser una anécdota circunscrita a España, se ha revelado como un problema de ciberespionaje mundial de dimensiones desconocidas: el sistema Pegasus actúa ya en más de 20 países de todo el mundo, usado en dos direcciones: contra los gobiernos, pero también usado por los servicios secretos de algunos países a escala interna o externa. Diversas investigaciones cifran en 50.000 el número de teléfonos observados por Pegasus entre periodistas, activistas, políticos y gobernantes.



El sistema Pegasus facilita el virus más potente e indetectable del mundo para infiltrar teléfonos. El operativo constituye un programa de espionaje muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente, sin que su dueño lo perciba: además de acceder a todos sus contenidos, puede convertirlo en una terminal de escucha y captación de mensajes, comprometiendo no solo la seguridad de la víctima, sino de todos los que la rodean, ya que los espías pueden activar a voluntad la cámara o el micrófono y vigilar reuniones y encuentros. Por activa o por pasiva, el sistema ha alcanzado a todo el mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido o Francia han sido detectados teléfonos infectados en las más altas instancias de Gobierno. El uso del sistema Pegasus también parece notorio en multitud de países que carecen de respeto a los derechos humanos. En Polonia o Hungría lo utilizan los gobiernos para perseguir a la oposición. En México, la Fiscalía ha detectado que se usa por instancias privadas para espiar activistas y periodistas. En Bruselas, sede del Gobierno europeo, fueron atacados los móviles de del comisario de Justicia y de su equipo.

Precisamente, las autoridades europeas acaban de manifestar que Pegasus “tiene un potencial de provocar riesgos y daños sin precedentes, no solo para los derechos fundamentales y las libertades individuales, sino también para las democracias y el Estado de derecho”, y han pedido neutralizar de una vez el sistema Pegasus por considerarlo “una amenaza a los derechos fundamentales de la Unión Europea”.

Escapa a todas las reglas y controles del derecho internacional, como han puesto de manifiesto la propia ONU y numerosas ONG de todo el mundo. ¿Hasta cuándo?



P. S. Vergüenza en Europa. El conservador primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se propone enviar al Estado africano de Ruanda a los demandantes de asilo de cualquier nacionalidad que intenten entrar irregularmente en su país. Según The Guardian, el acuerdo con Kigali incluye la entrega de 144 millones de euros (173 millones dólares). La iniciativa ni siquiera incluye examinar las demandas de asilo, se trata meramente de una expulsión, que el arzobispo de Canterbury ha calificado como “cruel y contraria a la naturaleza de Dios”. Parecida iniciativa está articulando el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, solo que aún está negociando con Ruanda (un país gravemente irrespetuoso con los derechos humanos) cuánto le costará el envío de cada paquete de carne humana demandante de asilo. Son iniciativas inconcebibles y miserables, contrarias a la Convención de Ginebra, que establece que entrar en un país para pedir asilo, cuando no se dispone de los necesarios documentos de viaje, es un derecho, no un delito: basta con que los derechos de esa persona se encuentren amenazados por persecución o violencia. Más allá de las convenciones internacionales, las iniciativas de estos avanzados países europeos horrorizan a cualquier sensibilidad humana civilizada.

