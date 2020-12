Un año triunfal para la dictadura china

La única economía del mundo que ha crecido en el año que termina es la del primer país azotado por la pandemia: China. Mientras Europa y Estados Unidos se hunden en la segunda ola pandémica, la economía china, que representa ya el 16 % del PIB mundial, saldrá de la crisis en camino de ser la primera potencia del planeta, según el Banco Mundial.

Acaba de firmar y liderar el mayor acuerdo comercial del mundo, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), que asocia a 15 países de Asia y Oceanía y representan el 30 % de la economía mundial, todos ellos “pesos pesados”, como Japón, Corea del Sur, Australia y la propia China, que agrupan un tercio de la riqueza y el comercio del planeta. Ante el abandono de los acuerdos multilaterales por el presidente Donald Trump, desde su elección en 2016, China ha tomado la iniciativa y hoy se proyecta como primera potencia mundial para un mundo poscovid.



Efectivamente, tras el abandono internacional del trumpismo, ‘América primero’, China ha avanzado en la extensión de su influencia, adelantándose sin esperar a Joe Biden, para dominar Asia camino al resto del mundo: ya supera a la Unión Europea como líder del mayor bloque de comercio global y, según algunos expertos y consultoras, podría llegar en 2040 a dominar el 50 % del PIB mundial y el 40 % del consumo global. Hoy mismo, ya la dependencia occidental de los chinos es mucho más potente de lo que parece, por ejemplo, según subraya ‘The Financial Times’, el 90 % de los antibióticos que tomamos ya dependen de China.



Toda esta andadura hacia una dominación global la lleva a cabo China con una férrea dictadura interna: Xi Jinping mantiene un absoluto control del Partido Comunista, el ejército, las instituciones, la economía… un capitalismo de Estado sobre una sociedad activa y obediente sometida, con la eliminación de la más mínima disidencia, como han puesto de manifiesto diversas instituciones, como Amnistía Internacional, aunque ningún dirigente del occidente democrático pregunta, al negociar con dirigentes chinos: préstamos, infraestructuras, etc., sobre el respeto de los derechos humanos en su país: dos pesos, dos medidas respecto a otras naciones examinadas con justo rigor.



En todo caso, como apuntan serios analistas internacionales: el siglo XIX fue británico; el siglo XX, de Estados Unidos. Y el XXI será de China.



P. S. Vacuna y redes antisociales. Cuando se aproxima la esperanza de atajar la pandemia con las vacunas que llegan desde diferentes laboratorios del mundo, nos encontramos con que un porcentaje importante de la población, en torno al 40-50 % en diferentes partes del mundo, es remisa a vacunarse. Son ciudadanos movidos unas veces por la confusión informativa –cada día cambian las normas de precaución–, otras, por ciertas dudas que transmiten la rapidez de los ensayos con las vacunas, algunos por la difusión de algunos rechazos insignificantes en la etapa de prueba. Hay quien espera que otro se vacune “para saber qué pasa”… son dudas legítimas, pero, para todos, el mensaje de los expertos es: aunque haya pequeños problemas, mejor es vacunarse que no hacerlo. Lo peor es la desinformación que difunden los “antivacunas” por las redes sociales, con una explosión de falsedades. Con teorías conspirativas contra la ciencia y la democracia y millones de seguidores en todo el mundo. Frente a esta ola, hay expertos que se plantean establecer la obligación de vacunarse: una vacuna no es eficaz si no cubre al conjunto de la población que potencialmente puede contagiarse. Ejemplo: la vacunación a los niños contra enfermedades como la viruela y la polio, que diezmaban a la población, y que gracias a su obligatoriedad casi todas han sido erradicadas del mundo. En todo caso, antes que una obligatoriedad impuesta, urge buena información y la conciencia de que la vacuna no es interés de cada uno en particular sino de todos a la vez para neutralizar la amenaza.



ANTONIO ALBIÑANA