Ucrania: ¿victoria o paz plena y duradera?

Pasado el día 58 desde la injustificable y criminal invasión rusa de Ucrania, la contienda se pudre progresivamente. Nadie la va a ganar. Se impone parar la guerra y sentarse a negociar antes de que sea demasiado tarde. Todos están perdiendo (menos los vendedores de armas). Rusia no logró su propósito de que la invasión del país vecino fuera un corto y contundente paseo militar. Ucrania, que ha planteado una tenaz y heroica resistencia, pierde cada día vidas, infraestructuras y pueblos. Y todo el mundo sufre los ‘daños colaterales’ de la contienda, y hasta una próxima crisis de hambre anuncian instituciones internacionales.



(También le puede interesar: Daños ‘colaterales’ de la guerra de Ucrania)

Rusia nombra como responsable de la guerra en Ucrania al general Drómikov, al que se llamó el ‘carnicero de Siria’ por sus ‘hazañas’ en aquel país, mientras que el diario estadounidense The New York Times informa de la creciente “brutalidad ucraniana”, que está incluyendo el lanzamiento de “bombas de racimo”, que causan un daño devastador y están prohibidas por las convenciones internacionales. Mientras tanto, son ya 4 millones de ucranianos los refugiados y un número aún superior los desplazados internos.



Sorprende que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en sus alocuciones internacionales ya no hable de “resistencia” de su país, sino de “victoria”, las redes se llenan de proclamas a favor de “acciones contundentes” y hasta se montan expediciones de voluntarios para la lucha. El objetivo ya no sería poner fin a la guerra, sino conseguir la victoria. Y cuando se habla de victoria hay una simétrica “derrota”, en este caso de Rusia. Inviable: Rusia, por muy debilitada que esté, es una gran potencia militar... y nuclear.



Por su parte, desde la confortable posición que le da la distancia física de la guerra en Europa, el presidente estadounidense, Biden, eleva el tono de sus declaraciones y anuncia un nuevo envío de armas “más letales” por 800 millones de dólares. Un numeroso grupo de intelectuales y políticos progresistas, entre los que se encuentran el exministro griego Varoufakis, Boaventura de Sousa, Chomsky o el ex secretario general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, ha lanzado el manifiesto ‘!Ucrania, paz ya!’, en el que advierten que “a medida que la guerra se intensifica se crea el riesgo de aniquilación nuclear” y exigen un alto el fuego inmediato, apoyando una inmediata negociación con la intervención de la instituciones internacionales, en cuyas bases ya esbozó Zelenski dos premisas esenciales: “Que los invasores rusos se retiren y que Ucrania se convierta en un país neutral en términos geopolíticos”.

El objetivo ya no sería poner fin a la guerra, sino conseguir la victoria. Y cuando se habla de victoria hay una simétrica “derrota”, en este caso de Rusia. FACEBOOK

TWITTER

Y es que lo contrario de la guerra rara vez es simplemente la paz, lo contrario de una guerra es la negociación y negociar no es sinónimo de rendirse, sino poner freno a las armas.



Esa es la solución, si no se quiere avanzar hacia una tercera guerra europea, esta vez con armas nucleares.

P. S. Absurdas censuras. Una especie de ‘derivada’ de la criminal invasión de Rusia a Ucrania la constituye la oleada mundial de persecución contra artistas y obras de arte de procedencia o actualidad rusa. La Filarmónica de Viena ha despedido al director de orquesta Valery Gergiev; la Royal House Opera ha suspendido las previstas funciones de verano del Ballet de Moscú, mientras que la Ópera de Nueva York suspende a la soprano rusa Anna Netrebko y la remplaza por otra ucraniana. El furor censurador alcanza a artistas desaparecidos, como ha sucedido en el Festival de Cine de Andalucía, que ha cancelado de su programación al gran cineasta Andrei Tarkovski, incapaz desde su tumba de aprobar o condenar a Putin. Tampoco lo podrá hacer Dostoievski, suspendido en previstos cursos de una universidad italiana, o el gran Chéjov, eliminado de festivales de teatro... Se ha desatado en Europa y Estados Unidos una especie de irracional “cultura de la cancelación” por la que ser ruso, aun en pasados siglos, constituye una especie de “pecado original”.

ANTONIO ALBIÑANA

(Lea todas las columnas de Antonio Albiñana en EL TIEMPO, aquí)