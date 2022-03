Ucrania: incertidumbre y decisiones de máximo riesgo

Según ‘The Wall Street Journal’, “la incursión militar de Rusia en el corazón de Ucrania es uno de esos raros momentos que no solamente afectarán al mundo, sino que lo transformarán para siempre”. Faltan decenios para conocer las repercusiones de la operación militar iniciada el pasado 24 de febrero. Es un momento de incertidumbre absoluta, y cualquier pronóstico a corto plazo sobre este es falso. Sin embargo, pueden plantearse algunas reflexiones sobre la situación, por ejemplo, sobre dos decisiones cruciales tomadas en los últimos días.

El domingo pasado, coincidiendo curiosamente con el inicio de conversaciones ruso-ucranias en territorio bielorruso, Putin anunció que había decidido activar su arsenal nuclear “de modo especial de combate”, justificando esta alarmante decisión en que “los altos funcionarios de los principales países de la Otán hacen declaraciones agresivas contra nuestro país”. La alerta incluía todos los misiles nucleares, entre ellos los de alcance intercontinental. Se supone que de inmediato Estados Unidos, la segunda gran potencia nuclear del mundo, ha puesto su arsenal en alerta. Cualquier incidente, error en las alarmas —los responsables militares solo tienen unos pocos minutos para tomar decisiones si piensan que sus países están siendo atacados—, puede encender una chispa de incalculables consecuencias. Ya se han dado incidentes en el pasado, resueltos por la indisciplina de los militares responsables de actuar con potenciales represalias. Algunos expertos son escépticos sobre la real amenaza de potencial ofensiva nuclear, otros, como la directora del Proyecto de Gestión del Átomo de Harvard, Francesca Giovannino, creen que, aunque no sea probable el recurso al arma atómica, no debe descartarse con rotundidad pues “las circunstancias son muy complejas y Putin está sometido a una enorme presión”.



La otra decisión trascendental, tomada también el domingo pasado, es el acuerdo de la Unión Europea de implicarse en la guerra, acordando el destino de 450 millones de euros para comprar material de combate y llevarlo hasta Ucrania, en lo que el representante de Asuntos Exteriores de Europa, Josep Borrell, ha anunciado como “una operación logística muy potente”. De este modo, se coloca a los países europeos en una confrontación con Moscú que podría alcanzar dimensiones pavorosas y contradiciendo la vocación pacifista de los europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Moscú ya ha anunciado que atacará cualquier convoy europeo con armas para Ucrania.



Mientras tanto, según analiza el diario inglés ‘The Guardian’, “Putin, aunque gane todas las batallas, está perdiendo la guerra”. Está encontrando en Ucrania una resistencia inesperada y un creciente espíritu de combate en su población. Como aprendieron los estadounidenses en Irak y Afganistán, es mucho más fácil conquistar un país que mantener el dominio sobre él. “Cada día está más claro que la apuesta de Putin: un paseo militar y la colocación de un gobierno títere, está fracasando ante la resistencia ucraniana”.



Pero Vladimir Putin vive en la burbuja aislada de su camarilla del Kremlin, dentro de un mundo de fantasía enloquecido sobre un pasado imperial. Hay una coincidencia entre diversos analistas de que está perdiendo el contacto con la realidad y que puede resultar imprevisible para los esquemas normales, por ejemplo, en el tema nuclear. Tras encontrarse con él en 2014, Angela Merkel le confesó al presidente Obama que le parecía que Putin “vivía en otro mundo”.



P. S. Yates. Debo el dato a John Carlin. Con maniobra de urgencia, un yate zarpó el pasado 7 de febrero desde el puerto alemán de Hamburgo hacia el enclave ruso de Kaliningrado. Tiene 82 metros de eslora, 6 ‘suites’, un helipuerto, piscina que se puede convertir en sala de baile, etc. Se llama Graceful, costó 100 millones de dólares y es propiedad de Vladimir Putin, que posee tres yates más y varios palacios. Podemos interpretar la maniobra marítima como el anuncio de la intención inmediata de invadir a Ucrania —lo que se iba a producir unos días después— para protegerse de futuros bloqueos europeos. Cómo logró estos costosos bienes un expolicía que confesó haber tenido que ejercer de taxista durante la etapa inicial de la perestroika para ganarse la vida. Está claro: con la corrupción y el cohecho. El Putin corrupto completa la figura de un autócrata imprevisible, con ínfulas de zar de pacotilla, pero capaz de poner en vilo a todo un continente. ¡Pobre Rusia!



ANTONIO ALBIÑANA



