Tras 75 años de Hiroshima

La humanidad ha conmemorado estos días, de forma un tanto difuminada por la pandemia, los 75 años de la bomba atómica contra Hiroshima, a la que siguió, tres días después, la de Nagasaki. Un aniversario en el que hay que lamentar, además de la destrucción, víctimas y supervivientes enfermos, la gratuidad de una destrucción catastrófica voluntaria por parte de Estados Unidos, cuando Japón, el ‘enemigo por batir’, estaba ya claramente derrotado.



Más allá del drama humano de 1945, cumple hoy más que nunca un análisis geopolítico de las armas nucleares en el planeta y la resistencia y voluntad del mundo civilizado para poner fin de una vez a la carrera nuclear, la amenaza más grave para la paz mundial.

En los años 1968-70 se firmó el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear, con el que se prohibía desarrollar, producir, probar, manufacturar, poseer o almacenar armas nucleares. Esto se decretaba, claro está, para los países que aún no las poseían. Para los ‘Estados nucleares’ –Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Unión Soviética– se marcaba en el Tratado que debían reducir hasta su eliminación sus arsenales nucleares y renunciar a realizar pruebas en este campo.



Pasados 30 años, el panorama no puede ser más desolador. Nada se ha avanzado en la reducción del arsenal nuclear de las grandes potencias. Además, en estos años, cuatro países –India, Pakistán, Israel y Corea del Norte– han pasado a dotarse de bombas atómicas sin querer someterse al Tratado de No Proliferación y admitir, en consecuencia, la inspección de su potencial en este orden.



Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri) de Estocolmo, habría 14.935 armas nucleares esparcidas por el planeta. A la cabeza, Rusia, con 7.000 cabezas nucleares, y Estados Unidos, con 6.800.



Los ‘accidentes’ o ‘incidentes’ no han dejado de suceder en las últimas décadas, situando al mundo al borde de catástrofes imprevisibles. Entre las primeras, la que sucedió en Palomares, al sur de España, cuando en enero de 1966 un bombardero B-52 se accidentó mientras repostaba en el aire con un avión nodriza, dejando caer 4 bombas atómicas de un megatón cada una (73 veces más potentes que las arrojadas sobre Japón hace 75 años). Las bombas no explotaron, pero dos de ellas se rompieron al caer al suelo, esparciendo plutonio y contaminando tierras y personas, situación que aún hoy no se ha resuelto.



Frente a todo esto, son muchas las voces que alertan al mundo por la total eliminación de los arsenales nucleares. En este sentido se han manifestado, incluso, antiguos altos cargos de Estados Unidos, como George Schultz, Henry Kissinger o William Perry. Este último, exsecretario de Defensa, ha afirmado en un comunicado: “Hay más probabilidades de que los peligros nucleares que afrontamos hoy estallen en un conflicto nuclear que las que hubo durante la Guerra Fría”.



P. S. ‘Sin remedio’ (de nuevo tomo prestado el título de la gran novela de Antonio Caballero). Pasada una semana desde la explosión no aclarada que destruyó la mitad de Beirut, en el país de los cedros sigue presente la cólera de una población que la catástrofe no ha hecho sino exacerbar. La gente no soporta más la corrupción sistémica que alcanza a toda la clase política que ha dirigido el país en los últimos años. La dimisión de todo el Gobierno, humillado ante una situación sin salida, no ha roto la protesta ni añadido nada al desgobierno vivido en Líbano. Ninguna solución se atisba en un futuro cada vez más incierto. He recordado estos días al gran escritor y politólogo libanés Amin Maalouf cuando confesaba: “Tengo la convicción de que el periodo del mandato francés (1918-1943) y también la última etapa de la presencia otomana (1864-1914) fueron mucho menos nefastos que los diversos regímenes que se han ido turnando desde la independencia”. ¿Políticamente incorrecto?



ANTONIO ALBIÑANA