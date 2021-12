Terminó la transición en Chile

Con la ratificación el próximo año de una nueva Constitución, que sustituirá a la de Pinochet de 1980, la transición chilena habrá terminado: Chile vuelve a un régimen progresista y pacífico 51 años después de que Salvador Allende ganara las elecciones democráticas. Contra el discurso del miedo, el domingo pasado se registró un triunfo claro de las fuerzas de renovación y progreso en un momento de crisis política e institucional que lo hacía especialmente difícil.

Me equivoqué parcialmente en una columna anterior (‘El laberinto chileno’, 27 de noviembre). Auguraba la victoria del ultraderechista Kast “si no ocurre algo insólito”. Pues bien, lo inesperado sucedió previamente a la segunda vuelta electoral, que terminó dando la victoria presidencial al candidato de izquierda Gabriel Boric.



En primer lugar, gracias a la eficiente labor de su equipo, se produjo un ‘recentraje’ del mensaje/programa de Boric, que consiguió opacar las soflamas de sus aliados comunistas. Un mensaje serio y de orden, con metas renovadoras y socialdemócratas, sin ninguna adherencia procastrista y rechazando abiertamente lo que sucede en Venezuela, al tiempo que realizaba alianzas estratégicas con los partidos de la Concertación y con los expresidentes Lagos y Bachelet. En segundo orden, una buena participación electoral, la mejor desde que se anuló el voto obligatorio, con un millón largo de nuevos votantes respecto a los de la primera vuelta, en su mayoría jóvenes, antes abstencionistas. Sorprendentemente, el resultado de las elecciones del domingo pasado en Chile, 56 % a la izquierda y 44 % a la derecha, igualó el del referéndum de 1988 en el que los chilenos votaron mayoritariamente ‘No’ a Pinochet. Una nueva generación, bien formada en diversos campos, especialmente el económico, se hace cargo de los destinos de Chile.



Analizando los ejes del programa y objetivos de la futura presidencia de Gabriel Boric, puede concluirse que no se propone otra cosa que aproximarse a los logros del estado de bienestar que rige en los países más justos de Europa: respeto a los derechos humanos, pensiones dignas, una salud que no discrimine entre ricos y pobres, lucha contra el cambio climático con el desarrollo de industrias más ecológicas, reforma fiscal para elevar la presión sobre los más ricos, reducir la desigualdad incontrolada y desastrosa que ha presidido el final de la presidencia de Piñera, dejar atrás la herencia patriarcal de la sociedad chilena, reconocer y recuperar los derechos de los pueblos originarios...



No lo va a tener fácil Boric. La caída de la bolsa y la apreciación del dólar al día siguiente de su victoria muestran al mundo del dinero en repliegue, temiendo un cambio de modelo económico. El nuevo presidente tendrá que negociar con las élites empresariales el “nuevo contrato social” que propone en sus objetivos socialdemócratas (nada ‘castrochavistas’), al tiempo que debe recuperar la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes que hundió la presidencia de Piñera, con una sociedad exhausta por la pandemia y golpeada por la crisis y la desigualdad creciente. Finalmente, el liderazgo de Boric está ligado a un proceso constituyente, cuyas innovaciones deben someterse a un plebiscito el próximo mes de julio.



Sin duda, la memoria de Salvador Allende, reivindicada con la elección de Boric, vuelve a estar presente en Chile. El presidente electo lo citó textualmente en dos ocasiones durante su primer discurso. “Los invito a que se vayan a sus casas con la alegría sana de la victoria alcanzada”, como dijo Allende en su primera alocución tras ganar las elecciones en septiembre de 1970. También recordó sus últimas frases antes de suicidarse en el Palacio de la Moneda bombardeado: “... Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor”. Medio siglo ha pasado, y Chile vuelve a ser la vanguardia de la izquierda democrática.



P. S. A mis improbables lectores y al gran equipo profesional de EL TIEMPO les deseo unas muy felices fiestas y que 2022 sea realmente un año ‘nuevo’.



ANTONIO ALBIÑANA



