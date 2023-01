Sombras sobre el nuevo año

Lamentablemente, las perspectivas del nuevo año conducen al desaliento más que a la esperanza. En primer lugar, por la constatación empírica e irrefutable sobre el cambio climático. Al tiempo, el riesgo de una tercera guerra mundial consecuencia del conflicto de Ucrania. Son los fenómenos que, junto con las nuevas manifestaciones de la pandemia (¡otra vez China!) enmarcan este 2023, cuya felicidad, a pesar de todo, deseo a mis improbables lectores.



Se acumulan las evidencias sobre el cambio climático en todo el mundo, en una espiral peligrosa de insostenibilidad. Aunque cabe registrar como algo ‘positivo’ que la sociedad vaya entendiendo, frente a negacionistas y ‘retardistas’, la realidad del problema: que dependemos de una biosfera cuyo deterioro se debe sustancialmente de la actividad humana. El problema es que recursos preciosos que se necesitan desesperadamente para evitar la crisis climática se están desperdiciando en la destrucción ambiental. Por ejemplo, en las sociedades europeas, que han descubierto de repente que buena parte de su confort y bienestar dependían de una energía barata que Rusia se niega ya a suministrar. De modo que, para afrontar el invierno, se retoma la quema de combustibles fósiles, antes excluida en los planes de transición ecológica, admitiéndose incluso el antes aborrecido fracking para garantizar las reservas de fuentes de energía.

El otro factor crítico que se cierne sobre el nuevo año llega de Ucrania. Se acaban de revelar dos nuevos factores que agravan el conflicto. La crisis económica y humana que enfrentan los ucranianos cuando los portavoces del banco central temen que la gente podría huir por millares del país y llevarse su dinero, lo que podría derrumbar la divisa nacional cuando los emigrantes traten de cambiar sus grivnas por euros o dólares, siguiendo así con el curso de las destrucción de una sociedad viable en Ucrania.

Otro frente acaba de abrirse con la retirada urgente, por el Parlamento ucraniano, de una foto del comandante en jefe del ejército celebrando el aniversario del líder fascista Stepan Bandera, cabecilla que fuera de un grupo antisemita y colaborador con los nazis alemanes entre los años 30 y 40, el Ejército Insurgente Ucraniano, patrocinador del exterminio de miles de judíos polacos.

Tanto Polonia como el Estado de Israel acaban de manifestar su protesta ante una celebración que mella el prestigio democrático de Ucrania, reavivando un pasado lamentable.

En cualquier caso, lo peor es que el conflicto ucraniano aparece con perfiles cada vez más sombríos. Según una fuente tan autorizada como el general Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, “ninguno de los dos bandos puede obtener una victoria militar decisiva. El costo de continuar la guerra será enorme para ambos, con muchas repercusiones”. Otra fuente, no menos solvente, el ex secretario de Estado y politólogo activo Henry Kissinger, señalaba recientemente (The Spectator, 17/12/2022): “Existe el riesgo, quizá no tan remoto, de que el conflicto de Ucrania no solo se alargue (cosa al parecer inevitable), sino que se extienda a otros actores y acabe induciendo directamente a las potencias occidentales ya formalmente aliadas de Kiev a una tercera guerra mundial”.

Finalmente, quiero proponer como positiva, en este inicio de año, la voz de la catedrática de ética Adela Cortina cuando se refiere a los célebres 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas en 2015: la conciencia moral de una época para dar cuerpo a los derechos humanos. Pues bien, según nuestra profesora de ética, el primero de esos objetivos, “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, podría lograse ya por la riqueza producida en un proceso globalizador que “debería permitir que todos los seres humanos tuvieran ampliamente cubiertas sus necesidades básicas, que pudiéramos inaugurar la etapa de un mundo pospobreza”.

ANTONIO ALBIÑANA

