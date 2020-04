Salud vs. economía, una falsa disyuntiva

Desde el inicio de la crisis por la pandemia causada por el coronavirus hemos visto que se deslizaba la idea de una supuesta tensión entre la actividad económica y la salud, o, por decir mejor, la asistencia sanitaria. Una falsa dicotomía si se considera que la economía carece de sentido si no está al servicio de la vida. Salud y economía no deberían ser conjuntos disjuntos. Solo que nos damos cuenta ahora.

Se ha oído en todas partes que, por ejemplo, las medidas de confinamiento amenazan con colapsar la actividad económica. “Habría que superarlas: el costo en muertos sería asumible por una mayoría de la población que no quedaría afectada”. Las declaraciones más brutales en este sentido han sido las del vicegobernador del estado de Texas, Dan Patrick, en entrevista con 'Fox News': “Los abuelos de este país deberían aceptar su muerte con el fin de salvar la economía para sus nietos”.

En realidad se quiere salvar las políticas económicas que han sido, en buena medida, la causa de las enormes tragedias que están amenazando al ser humano, como la crisis climática, o las que han debilitado los sistemas de protección social que hoy sufrimos.



Porque ¿de qué economía hablamos? Es bien conocida la distinción que formuló Aristóteles entre la “oikoeconomía”, la economía como una actividad natural orientada a la satisfacción de las necesidades materiales de las personas para proveerse de los valores de uso necesarios para una buena vida, diferente de la “crematística”, la actividad con ánimo de lucro, de la acumulación de dinero como un fin en sí mismo, “una actividad contra natura que deshumaniza”.



Converso con José Manuel Naredo, un científico ilustre que podría ser candidato al Nobel, por sus decenas de libros de análisis de la economía y su evolución y, sobre todo, como pionero de las relaciones entre economía y ecología. Por primera vez, comenta, se prioriza la vida por encima del pulso de la coyuntura económica. ¿Quiere esto decir que se antepone la salud a la economía? El problema es que el enfoque económico ordinario impone un reduccionismo monetario que genera este y otros divorcios y deja de lado “la economía del bien común”.



La crisis financiera de 2008 se resolvió en numerosos países, inyectando dinero público a los bancos y sometiendo a recortes presupuestarios a aspectos esenciales como la medicina y la ciencia, lo que ha dejado a los Estados sin defensas ante catástrofes como el covid-19.



En todo caso, Naredo no es del todo pesimista desde la perspectiva que se vive en España: “Parece que se ha producido un cambio o inversión de planteamientos importante. Por primera vez se ha priorizado la vida, por encima del pulso de la coyuntura económica, y para ello el parón de la actividad económica es parcial y regulado, lo que hace que los derechos a la vivienda, a la alimentación, a la asistencia sanitaria, a los servicios básicos (agua, electricidad, etc.) se tomen en serio. ¿Se invertirán otra vez las prioridades cuando pase la pandemia, volviendo a las andadas?”.



P. S. Hipótesis sobre el origen del covid-19. Cuando parecía admitirse de forma generalizada que todo empezó con un chino que se comió un murciélago, los servicios secretos estadounidenses, espoleados por el presidente Trump, indagan con cierta convicción sobre si un laboratorio de Wuhan fue el culpable de la pandemia en su origen “consciente o accidentalmente”, como consecuencia de investigaciones sobre virus. Y he aquí que ahora llegan nuevas hipótesis desde el llamado Estado Islámico. Lo tienen claro: el covid-19 es “un castigo divino infligido a los ‘cruzados’ a causa del ateísmo y la inmoralidad”, mientras que sus conmilitones de Al Qaeda estiman que la llegada de la pandemia se explica por los “pecados, la obscenidad y la corrupción moral que reina”. Ambos llaman a sus células “durmientes” en los países occidentales para que relancen la “yihad” (guerra terrorista) aprovechando la confusión actual. El fanatismo criminal no descansa.



ANTONIO ALBIÑANA