Ruido de sables en España

Con esta expresión se anunciaban en diversos momentos de la transición democrática española situaciones difíciles, cuando los militares en sus reuniones y manifiestos hacían valer su papel como “poder fáctico”, descontentos con lo que consideraban una amenaza a los avances nacionalistas periféricos, o ante atentados terroristas especialmente cruentos. Declaraban estar “dolorosamente hartos” y amenazaban al poder democrático desde los medios ultraderechistas que los acogían, como ‘El Alcázar’, estimulando una trama político-militar golpista, que fraguó por última vez en torno al 23 de febrero de 1981, cuando los militares intentaron el último de golpe de Estado en Europa.

Los españoles han atravesado dos siglos de trágico historial de “pronunciamientos” y golpes de Estado armados, como los que perturban hoy su memoria democrática. En las últimas semanas han sucedido en España diferentes manifiestos en los que centenares de altos generales, almirantes y oficiales retirados se han dirigido al rey, como comandante supremo de las fuerzas armadas, pidiéndole actuar contra una situación en la que consideran que “la unión de España está en peligro” por los pactos de gobernabilidad del presidente Pedro Sánchez con nacionalistas vascos y catalanes, en un gobierno al que consideran “socialcomunista” por su coalición con el izquierdista Podemos. En algunos chats entre militares que se han filtrado se habla de promover un “alzamiento” en el que se habría que “fusilar a 26 millones de hijos de puta”, al decir del general Francisco Baca.



Los manifiestos militares de estos días, que han confluido en el aniversario de la Constitución, están estimulados por el partido Vox, tercera fuerza parlamentaria, capitalizadora de lo que se denomina el ‘franquismo sociológico’, que añora la pasada dictadura y mantiene una conexión con las Fuerzas Armadas, activas o en retiro, atizando la crispación y la polarización y acusando al gobierno Sánchez de poner en peligro la integridad de España.



Lo cierto es que, aunque los actuales golpistas acuden, como los de 1981, al rey como mando supremo de las fuerzas armadas, no existe una cadena de mando entre él como jefe de Estado y el ejército al margen del Gobierno democrático. Son militares en una ‘reserva’ (con derecho al porte de armas) que les permite pronunciarse políticamente como golpistas, y que, aun en situación de retiro, se consideran atados a su juramento de “defender la independencia de España y su integridad territorial (que hoy consideran amenazada por vascos y catalanes), entregando la vida si fuera preciso”. Estos golpistas tratan de apoyarse en algunos aspectos de la Constitución, consensuada en la transición a la salida del franquismo, que reconoció en su texto, para contentar al poder fáctico militar, un artículo que consagra el papel de los militares en la “defensa de la unidad de España”. Para algunos jefes castrenses retirados, que integran el Foro Milicia y Democracia, como los coroneles Reinlen o Domínguez, está en marcha una operación para la instalación en España de una dictadura con el nombre de “gobierno de salvación nacional” mientras “los golpistas calientan motores”.



Despedida fúnebre. El final de una presidencia en Estados Unidos suele acompañarse de indultos discrecionales. Pero, según informa ‘The New York Times’, Trump romperá la tradición y conducirá a su final desde el “pasillo de la muerte” en las próximas semanas a 17 condenados, el mayor número de ejecuciones federales desde 1927. Hoy, cuando escribo esta columna en el Día Internacional de los Derechos Humanos, le habrán aplicado una inyección letal en la prisión de Indiana a Brandon Bernard, un negro que participó en un atraco con víctimas cuando aún no había cumplido 18 años. A otros les espera la silla eléctrica o el fusilamiento antes del año nuevo.



Una esperanza al cierre: Joe Biden ha prometido abolir la pena de muerte.



ANTONIO ALBIÑANA