¿Qué hacer con las redes sociales?

"Necesitamos una ‘vacuna social’ contra la próxima pandemia, una vacuna contra la pobreza, la desigualdad y la desinformación”. Javier Sampedro

Me referí en la anterior columna a la tensión entre libertad de expresión y mentira en los medios masivos de comunicación, a partir del cierre de las televisiones y periódicos serios a las manifestaciones del presidente Trump y de sus secuaces para tratar de anular su derrota electoral. Solo aludía de pasada a las llamadas redes sociales, que en realidad constituyen el mayor riesgo para enfrentar la libertad, esta vez de información y el conocimiento de la verdad, con su capacidad ‘viral’ de manipulación de un alcance hasta ahora no muy bien percibido por la población de las sociedades democráticas. Según el periódico británico The Guardian: “A la hora de lo digital nunca ha sido tan fácil difundir informaciones mentirosas, que son inmediatamente retomadas y pasan por verdades; cualquiera que sea su objeto, las mentiras se expanden en la web tan rápido como las verdades, en una cascada imposible de parar”.



El internet moderno, la web, se inventó en 1989. Hoy, los gigantes de lo digital se han constituido en las mayores corporaciones empresariales del mundo, con tal acumulación de poder que, según la politóloga Naomi Klein, “constituyen una amenaza para la democracia”. Son 4 grandes compañías, los ‘Gafa’: Google, Amazon, Facebook y Apple, capaces de deteriorar la convivencia, eliminar la privacidad de los ciudadanos, manejar sus ‘deseos’ y manipular las elecciones. Han comenzado por destruir los dos mercados en que se asentaban tradicionalmente los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), se han quedado con la publicidad y las noticias en condiciones de ventajismo fiscal, explotando el vacío de un mercado global sin fronteras.



Estas serían algunas de las manifestaciones más deletéreas de las redes sociales:



1) El anonimato difamador, la circulación de mensajes por las redes, que pueden causar daños irreparables a las personas, injurias y bulos que se transmiten de forma anónima o con nombres falsos sin ninguna protección para el honor o la intimidad de las personas.



2) El acoso del que son víctimas con frecuencia niños y jóvenes a los que el ciberacoso conduce a la depresión y hasta el suicidio.



3) La proliferación de grupos ultras y neonazis a partir de las redes. En 2016, Facebook reconoció que el 64 % del desarrollo de grupos extremistas se producía debido a su propio algoritmo de recomendaciones.



4) La desestabilización de las elecciones en todo el mundo, de las que Estados Unidos o el Reino Unido son un ejemplo de libro.



5) La desinformación que mata. Esa podría ser la reflexión de los mensajes ‘antivacunas’, que se han hecho ‘virales’, valga la paradoja, y que matarán a mucha gente.



Capítulo aparte merece lo que podría llamarse ‘la sumisión voluntaria’. Entre el más del 70 % de votantes estadounidenses por Donald Trump hay muchos que saben que el presidente es un impresentable, pero prefieren escuchar lo que quieren oír antes que escuchar la verdad. Se trata del factor ‘emocional’ ya investigado por los neurobiólogos. La gente prefiere escuchar lo que quiere oír, lo que les importa, antes que escuchar la verdad, en una identificación emocional, un relato que les permite sentirse parte de algo, aunque nada tenga que ver con los hechos reales.



Ante este ecosistema mediático digital de un poder ilimitado, ¿hay que abandonar toda esperanza de cambio? En primer lugar, no hay que confiar en que sean las empresas que diseñen sus propios límites. Importantes son las campañas en Europa de “alfabetización mediática” desde las escuelas, para distinguir información de manipulación, y algunas directrices de la ONU. Pero la tarea, homérica, de enfrentar los aspectos negativos de las redes sociales corresponde a la ciudadanía en general, la que ha de sacudirse el yugo de la manipulación ‘algorítmica’ de la que es víctima.



ANTONIO ALBIÑANA