¿Qué fue de Salman Rushdie?

El pasado 12 de agosto, un libanés de nombre premonitorio –Hadi Matar– atentó salvajemente a navajazos contra el escritor indobritánico Salman Rushdie, cuando se disponía a pronunciar una conferencia, precisamente sobre libertad de expresión, en una localidad próxima a Nueva York. Nada se conoce a ciencia cierta del estado actual de Salman, tras recibir puñaladas en todo el cuerpo. Se sabe que ha perdido un ojo y que se ha ido recuperando poco a poco. En todo caso deberá pasar escondido el resto de su vida.



(También le puede interesar: Debemos tomar la delantera)

Todo por una fetua de condena a muerte emitida desde Irán por el imán Jomeini, por considerarlo blasfemo como autor de la novela Versos satánicos y, por lo tanto, acreedor de la pena de muerte, lo que el libanés Matar intentó consumar y cuya acción fue alabada por la prensa de Teherán calificándola de heroica.

Según Gilles Kepel, experto arabista, “el atentado mostró la ubicuidad y resistencia de un fenómeno yihadista multiforme en el propio suelo de los países democráticos de Occidente; una amenaza recurrente”. Un yihadismo excitado en ciertas mezquitas, que llevó a terribles atentados en París, contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, o contra la sala de fiestas Bataclan, en la que los islamistas ocasionaron más de 100 muertos con disparos y explosivos.

Mientras llegan noticias sobre el estado de salud de Salman Rushdie, asistiendo desde su escondite a la crisis de sus verdugos, abundan los elogios hacia su obra, cuyas claves sirven más allá de Irán. FACEBOOK

TWITTER

Los asesinos de París, como los de Barcelona en 2017, se consideraban parte una “Yihad universal contra el Occidente judeocristiano” o el “sionismo cruzado”. Como los actuales dictadores de Irán, son musulmanes y defensores de una versión radical y ultraortodoxa del islam. No se han inventado nada, ya que encuentran su base teórica en el Corán: “El yihad es la mediación necesaria para que el islam impere universalmente” (2, 193). O “la exigencia de aterrorizar por las armas a los enemigos de Alá” (8, 60). El islamismo en su versión más rigorista, señala el profesor Antonio Elorza: “Es un pensamiento mítico cargado de irracionalidad”. Con prácticas repugnantes como “la lapidación”, el castigo a pedradas hasta la muerte, sobre todo de presuntas adúlteras, practicada hoy en Arabia Saudí, Nigeria, Irán o Afganistán, entre otros. En Irán, la lapidación se recoge ampliamente en el actual Código Penal, que especifica claramente cómo ha de llevarse a cabo y hasta el tipo de piedras que ha de utilizarse.

Esta versión extrema del islam fue aplicada por el imán Jomeini en Irán desde 1979, cuando ordenó que se forzara a las mujeres a llevar el velo, bajo durísimos castigos. O cuando acordó bajar la edad nupcial de 16 a 9 años, lo que mata cada año a decenas de niñas violadas en la “noche de bodas” o en el primer parto. El abogado Nasrín Sotudeh, que protestó por esta práctica pedofílica legal, amparada en la sharía o ley islámica, fue condenado a 38 años de cárcel y 148 latigazos.

Tras la muerte el pasado septiembre de la joven de 22 años Musha Amini en los calabozos de la ‘Policía de la moral’ por no llevar correctamente el velo, Irán se halla sumido en una serie de protestas que no cesan. Impulsadas inicialmente por mujeres que quemaban públicamente sus velos, hoy están impulsadas por gentes de todas las clases sociales, a costa de un número indeterminado de muertos y centenares de heridos y detenidos. La dictadura iraní se está quedando sin base social y ya se habla abiertamente de una posible dictadura militar por encima de los ayatolás. Según el semanario The Economist: “Por primera vez, la República Islámica se está tambaleando de verdad”.

Mientras llegan noticias sobre el estado de salud de Salman Rushdie, asistiendo desde su escondite a la crisis de sus verdugos iraníes, abundan los elogios hacia su obra, cuyas claves sirven más allá de Irán. Según el analista Eduardo Lago: “Ha examinado con audacia las contradicciones de una sociedad enferma, presidida por el signo de la intolerancia, atacándola en obras como La casa dorada, por cuyas páginas se proyecta la sombra siniestra de Donald Trump”, tan admirado por la corriente iliberal universal.

ANTONIO ALBIÑANA

(Lea todas las columnas de Antonio Albiñana en EL TIEMPO, aquí)