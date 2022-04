¿Putin, en el banquillo por crímenes de guerra?

Lo descubierto el domingo pasado en la localidad de Buchan, próxima a Kiev, con centenares de cadáveres dejados por la fuerzas invasoras rusas, civiles asesinados con tiros en la nuca y maniatados, personas abatidas mientras circulaban en bicicleta, cuerpos calcinados y semienterrados en fosas comunes, etc., deja pocas dudas sobre la perpetración de crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania. Antes, en Mariúpol, asistimos al bombardeo de un teatro en donde se refugiaban hacinadas 1.300 personas y en cuyos alrededores habían escrito con grandes caracteres cirílicos “Deti” (niños).



(También le puede interesar: Chile: Boric, víctima del sectarismo izquierdista)

Recordemos: “Crímenes de guerra” son las violaciones graves de los Convenios de Ginebra en una situación bélica; si los ataques se cometen en ejecución de planes o políticas generalizadas o sistemáticas contra la población civil se consideran “crímenes contra la humanidad”. De ambos delitos monstruosos es responsable el criminal Vladimir Putin. Un clamor general exige que sea juzgado en aplicación del Derecho Internacional.



No va a ser fácil. Lo inmediato sería el Tribunal Penal Internacional, cuyo fiscal, Karim Khan, visitó el pasado día 16 a Ucrania en el marco de la investigación del TPI, iniciada contra Rusia. Pero es imposible, porque los rusos (como los estadounidenses) no se adhirieron al Tratado de Roma, fundador de Tribunal, que, aunque no reconoce inmunidad a nadie, incluidos jefes de Estado, y no es descartable que pueda procesar a Putin, es improbable que sea enjuiciado: es irreal que Rusia vaya a entregarlo a La Haya, y no se celebran juicios en rebeldía.



Otra vía es el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, pero ahí juega el derecho al veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, que ya lo ha ejercido en esta guerra.

Al final solo podría aplicarse contra Putin la creación de un Tribunal Internacional especial, como el que se montó contra los dirigentes nazis en Núremberg, o los que funcionaron contra los crímenes en los Balcanes en los años 90, o contra el genocidio en Ruanda, y que demandan ya importantes juristas y más de un millón de ciudadanos en una petición online. Es lo que propone el jurista Baltasar Garzón: la aplicación de la Jurisdicción Universal, “un arma legal más potente que todas las sanciones económicas o financieras y con muchas más garantías para hacer frente a la locura en que Putin nos ha metido”.

No habría que descartar una revuelta interna, un golpe por iniciativa de una parte de la cúpula militar con el apoyo de las élites económicas. FACEBOOK

TWITTER

Otros análisis se refieren a un final de Putin más o menos truculento. Varios analistas importantes hablan de un Putin más amenazado que nunca: militares, oligarcas y burócratas, los tres pilares del poder vertical del Kremlin, tienen mucho que perder y nada que sacar de la guerra de Ucrania, por lo que no habría que descartar una revuelta interna, un golpe por iniciativa de una parte de la cúpula militar con el apoyo de las élites económicas. El muy respetado Anatol Lieven habla del escenario de un “semigolpe”, que en su mayor parte no será evidente para el público, mediante el cual Putin y sus asociados inmediatos dejarían el poder “voluntariamente” a cambio de garantías de inmunidad personal; “quién lo sucedería en la presidencia bajo estas circunstancias es una pregunta totalmente abierta”, afirma Lieven.



P. S. Verdad. La guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta de una forma u otra a todo el mundo, está incrementando el aluvión de noticias falsas y manipulaciones. Por eso es elogiable la iniciativa de la Agencia EFE, con el portal “Maldita.es”, para desmontarlas, y que, en asocio con una red de más de 100 verificadores mundiales, ha creado la base de datos #UkraineFacts. Lo que no es de recibo es la decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de prohibir la difusión de los medios rusos, en colisión con la normativa internacional sobre libertad de expresión e información; sería una especie de signo de que las autoridades europeas tienen la exclusiva de la verdad y la razón y el derecho a censurar.

ANTONIO ALBIÑANA

(Lea todas las columnas de Antonio Albiñana en EL TIEMPO, aquí)