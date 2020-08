Putin: el nuevo emperador

El episodio del envenenamiento del principal opositor ruso, Alexei Navalni, hace unos días en Siberia, del que se repone en un hospital alemán, puso de manifiesto una vieja práctica de los servicios secretos soviéticos (hoy rusos), de los que fue oficial el actual presidente, Vladimir Putin: tés radiactivos, enfermedades nerviosas de nuevo cuño, etc., antes de que exagentes vendan secretos o los opositores molesten demasiado. El caso Navalni, tras la victoria oficial en un referéndum para modificar la Constitución y permitir que pueda gobernar hasta 2036 (cuando tendrá 84 años), pone de manifiesto la deriva de Putin hacia un liderazgo imperial que recuerda viejos tiempos. No en vano ha desempolvado las banderas y los escudos zaristas que ondean en todos los desfiles.

Más que en mensajes comunistas –por cierto, el Partido Comunista se opuso en la duma (Parlamento) a la reforma constitucional–, Putin se apoya para su proyecto autocrático en los sectores tradicionales, conservadores y nacionalistas, presentándose desde su partido, Rusia Unida, como el salvador de un imperio por recuperar. La reforma de la Constitución, cuya votación fue presentada como un plebiscito a favor o en contra de Putin, no contiene ningún mensaje comunista, sino una batería de asuntos reaccionarios: se introduce a Dios en la Constitución, se consagra la negación de matrimonios de parejas del mismo sexo, se exalta “el papel del pueblo ruso en la construcción del Estado (nada de federalismo), la prioridad del derecho ruso sobre el internacional y, finalmente, la posible reelección de Putin en 2024”, a la que aludía más arriba.



La prensa oficialista ha revivido, para hablar del presidente, la palabra ‘vozhd’, ‘jefe’ o ‘caudillo’ en términos tradicionales, dotado de un poder carismático de duración indefinida, que ya se usó para Stalin en su momento. A despecho de las frecuentes acusaciones, desde el interior y del exterior, de falta de democracia real y violación de los derechos humanos, Putin, un antiguo espía hecho a pulso, está consiguiendo de algún modo la recuperación de la autoestima del pueblo ruso, que sufre una fuerte crisis económica y social. Hoy, Rusia quiere resurgir como imperio, aunque su presupuesto militar sea 20 veces menor que el de Estados Unidos y 8 veces menor que el chino y su PIB sea similar al de Italia: ‘ciberactúa’ con su inteligencia militar para desestabilizar países o influir electoralmente, presume de armamento y fortalece su proyecto de Unión Económica Euroasiática. En el orden interno, algunos analistas piensan que Putin responde a la necesidad sentimental de la Rusia profunda de un nuevo zar.



En todo caso, Occidente ha mostrado siempre una cierta incapacidad para entender a Rusia, al decir de Churchill: “Un acertijo envuelto en un misterio, metido en un enigma”.



P. S. Un héroe. En anterior columna dedicada al riesgo para la supervivencia de la humanidad que suponen las armas atómicas, me refería a “accidentes”, como el sucedido en el sur de España, cuando un B-52 accidentado dejó caer 4 bombas atómicas de gran potencia, que afortunadamente no estallaron. Por falta de espacio no desarrollé los “incidentes” que la desclasificación de documentos oficiales está poniendo de manifiesto. Entre estos, quizá el más grave haya sido el sucedido en 1983, cuando, en una decisión irresponsable, el presidente Reagan lanzó operaciones secretas para ‘sondear’ las defensas aéreas rusas, simulando ataques por mar y aire con una alerta nuclear de alto nivel. Los sistemas de alerta soviética detectaron un ataque de misiles estadounidenses y pusieron sus sistemas nucleares en alerta máxima. El protocolo militar soviético consistía en responder de inmediato con un ataque nuclear propio. Por fortuna, el militar al mando, Stanislav Petrov, decidió desobedecer las órdenes y no informar a sus superiores, que más adelante lo sancionaron. Gracias a la negligencia de Petrov, sobrevivimos para compartir esta reflexión.



ANTONIO ALBIÑANA