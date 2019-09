Piezas del ajedrez europeo

El mes de agosto, con las mayores temperaturas estivales conocidas hasta ahora, no ha significado, como en años pasados, siestas oceánicas y cierre por vacaciones en la actividad política europea, que no ha podido ser más intensa en países tan decisivos como Alemania, Italia, el Reino Unido o España. Emergen con fuerza movimientos ecologistas y, sobre todo, los populismos ultranacionalistas y xenófobos en prácticamente todo el mapa europeo. Finalmente, el azaroso ‘brexit’, la salida del Reino Unido de la Unión, decidida en un confuso referéndum, conmueve los cimientos de la estabilidad continental.

Estas son algunas piezas que se han movido en el tablero de la Unión en las últimas y convulsas semanas.



1) El susto alemán. Los sondeos apuntaban a un posible ascenso de la ultraderecha en las elecciones del domingo pasado, que le dieron el gobierno de los importantes ‘Länder’ (estados) de Brandeburgo –que envuelve Berlín– y Sajonia, ambos en la antigua Alemania Oriental. Al final, la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD), aunque duplicando y hasta triplicando los resultados de 2014, no llegó a lograr mayoría para gobernar. Sus mensajes: freno a la inmigración, la hasta ahora canciller Merkel habría ‘islamizado’ a Alemania al permitir la entrada de refugiados y poner freno a las “políticas climáticas histéricas”. Las fuerzas democráticas han establecido un ‘cordón sanitario’ con los ultras y tratan de llegar a pactos de gobierno limpios.



2) Reino Unido: el caos de ‘BoJo’ Johnson. Tras menos de 50 días de su llegada al poder, bate récords negativos. Ningún primer ministro había perdido su primera votación en la Cámara de los Comunes desde 1894. Él ha perdido cuatro en dos días. Fracasó en que le aprobaran un ‘brexit’ a la brava y sin negociación, ha decretado el cierre temporal del Parlamento y plantea elecciones anticipadas para octubre. Cuando los laboristas le negaron, en principio, esta opción hasta que se tenga seguro cómo se gestionará con Bruselas, Johnson perdió los papeles el miércoles pasado, llamando en la sede parlamentaria a Jeremy Corbyn un “big girl’s blouse”, argot machista de ‘poco varonil’. En poder de este sujeto está un país como el Reino Unido, con asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un arsenal que se estima en 120 cabezas nucleares.



3) España, camino de nuevas elecciones. Parece imposible un acuerdo entre los partidos de izquierda, socialistas y Podemos, imprescindible para lograr una mayoría parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez como presidente (hoy ‘en funciones’). Los de Podemos piden acordar un “gobierno de coalición” en el que tengan ministerios, mientras que los socialistas no los quieren en el Consejo de Ministros y les ofrecen un “gobierno de cooperación” con un acuerdo programático y algunos cargos. En el fondo, todo está dominado por una profunda desconfianza mutua. En la sala de máquinas de los socialistas se trabaja intensamente en la preparación de unas nuevas elecciones para el 10 de noviembre. Los sondeos los favorecen de momento.



4) Por fin, buenos presagios en Italia. El fascista y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, forzó una crisis de gobierno para lograr elecciones anticipadas y pereció en el empeño. Al fin, después de cuatro meses de incertidumbre, sus otrora aliados del partido Cinco Estrellas han pactado con el Partido Demócrata (que incluye a los excomunistas), y esta semana formaron un gobierno de centroizquierda que se distancia de las políticas xenófobas de Salvini y aplicará un programa progresista con acento en lo ambiental y buena relación con la Unión Europea.



P. S.: el domingo pasado, el presidente alemán, Steinmeier, luego de 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pidió perdón a los polacos por la “tiranía” que ejerció Alemania contra ellos, con 6 millones de víctimas. Es una desgracia que aún hoy, uno de cada cuatro alemanes vote por una formación contraria a los valores democráticos, que no reniega explícitamente del nazismo.



ANTONIO ALBIÑANA