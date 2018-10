Ofensiva populista

Se asiste en Europa a un avance de las fuerzas de extrema derecha con la vista puesta en las próximas elecciones continentales de mayo de 2019, para tratar de dar un ‘giro populista’ a la Unión en el sentido de potenciar los nacionalismos y cerrar las fronteras a la inmigración.

La primera señal la acaban de dar en Italia el ministro de Interior, Matteo Salvini (de la ultraderechista Liga Norte), y la líder de la segunda fuerza política de Francia, Marine Le Pen, reunidos en Roma para anunciar, en palabras del italiano, que, de ganar en las europeas, “quitaremos a los socialistas del poder y volverá al centro el debate sobre el trabajo, el control de las fronteras, la tutela de la familia...”. Una amenaza anunciada desde un país que los analistas consideran el laboratorio de todos los populismos.



Por su parte, Marine Le Pen, que ya fue candidata en la segunda vuelta en las últimas presidenciales francesas, cosechando 10 millones de votos, trata de capitalizar la caída de popularidad del presidente Macron con un discurso contrario al europeísmo, de refuerzo nacionalista, y predicando “mano dura” contra la inmigración.



Mientras, avanzan los movimientos populistas en todo el continente europeo, que suman ya más de 130 millones de votantes. En unos países son gobierno, como en Italia, Hungría o Polonia; en otros, como Austria, cogobiernan; en la mayor parte forman minorías que crecen en cada elección, como en Alemania, donde ya tienen presencia parlamentaria en todos los estados, menos Hesse, a cuyas instituciones llegarán dentro de unos días.



Según el politólogo inglés Thimoty Garton Ash, los populistas, nacionalistas xenófobos de extrema derecha, están creando una red internacional que podría denominarse la ‘VI Internacional’, y usan las redes sociales para sus mensajes insidiosos. Una prueba fehaciente de esto la está dando el estadounidense Steve Bannon, que después de hacer presidente a Trump y acabar siendo despedido como asesor de la Casa Blanca por enfrentamientos con la familia, ha montado su campamento en Bruselas para intentar federar todos los partidos euroescépticos y dar la batalla en las próximas elecciones europeas, intentando manipular la Unión en defensa del nacionalismo más reaccionario y poniéndose al frente de una especie de ‘Internacional Populista Europea’, en la línea antes citada.



Cientos de politólogos y sociólogos analizan en todo el mundo el origen y la dinámica del fenómeno populista. Para la española Fundación Alternativas, el populismo no es la causa, “sino la consecuencia de políticas europeas que no han protegido a los ciudadanos ante la crisis”. El motor del populismo sería el gran resentimiento de la población por la pérdida de estatus material, destaca Joaquín Estefanía. La socialdemocracia defraudó en casi toda Europa cuando administró la crisis económica de 2008, saneando los bancos y aplicando políticas de ‘austeridad’ a las clases medias y bajas, que dejaban de lado el ‘Estado del bienestar’. No es extraño que muchos de los votos que nutren hoy los movimientos populistas procedan de la izquierda. Incluso, se dan fenómenos como el alemán, donde el nuevo partido ultra y xenófobo AfD (Alternativa para Alemania) se nutrió con más de 400.000 votos procedentes de los neocomunistas del Die Linke.



Algunos analistas apuntan a un ambiente similar al que se dio en el periodo de entreguerras en Europa, con un ascenso de los nacionalismos, que describía magistralmente Antonio Caballero en reciente columna de la revista ‘Semana’, en un escenario de pesimismo generalizado de las fuerzas progresistas y liberales en casi todos los países.



Para el analista francés Pierre Rosanvallon, el populismo ha nacido “de una crisis derivada del punto de encuentro entre el desencanto político y la creciente conciencia de su impotencia por parte de la ciudadanía, la ausencia de alternativas y la opacidad del mundo resultante”.



¿Reaccionará la ciudadanía europea civilizada ante lo que se le viene encima?



ANTONIO ALBIÑANA