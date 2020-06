No existen las razas

“El poder efectivo es el miedo”, declaró al periodista Bob Woodward el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El desvelador del Watergate tituló precisamente ‘Miedo’ el libro que escribió sobre Trump, cuando había transcurrido un año y medio de su presidencia. Ha sido con la estrategia del miedo con la que ha querido acabar con las crecientes manifestaciones en decenas de Estados en protesta por el brutal asesinato, a manos de un policía, del negro George Floyd en Mineápolis el 25 de mayo, asfixiándolo con la pierna sobre el cuello de la víctima durante 8 minutos y 46 segundos.

La estrategia de la intimidación de Trump, obsesionado por mostrarse fuerte, estimulando a los ‘supremacistas’ blancos, esgrimiendo la posibilidad de que los ciudadanos que se manifiestan “reciban disparos y sean atacados por perros rabiosos” y amenazando últimamente por sacar el ejército a la calle ha fracasado, sin lograr más que avivar las protestas. Porque sus causas son profundas: decenios después del final formal de la segregación racial, la distancia entre blancos y negros persiste, incluso crece en todos los campos. “Los vestigios más odiosos de la esclavitud han persistido en América”, destaca el sociólogo John Allen.



Las cifras han sido profusamente difundidas durante la semana que termina: en 40 Estados, los negros están muriendo a un ritmo tres veces mayor que los blancos, con factores claros: la precariedad de sus viviendas, la insuficiencia de los hospitales que les corresponderían, la falta de seguro médico, la discriminación en las pruebas sobre el coronavirus y tratamientos, que han aumentado la posibilidad de contagio en primer lugar, y la de morir por la enfermedad en el segundo. A lo que hay que sumar que los negros son objetivo principal de la brutalidad de la fuerza pública y constituyen la gran mayoría de la población carcelaria de Estados Unidos. Para resumir, el mensaje de la ONU: “El coronavirus y las protestas subrayan la discriminación racial endémica en Estados Unidos”.



Como destaca Eliane Brum la frase de George Floyd, moribundo en Mineápolis: “ ‘No consigo respirar’ no es solo el grito de un momento. Es la frase de una minoría y de una época que se muere por falta de aire”.



Es hora de recordar lo que todo el mundo sabe: que las razas no existen. Como nos recuerda la ciencia, no hay fundamento genético o antropológico para invocar, por ejemplo, la existencia de diferencias raciales entre blancos y negros. Lo que sí existen son mínimas diversidades genéticas en la única especie, la humana. La categoría ‘raza’ hace mucho tiempo que está desterrada por los biogenetistas y por la disciplina antropológica: biológicamente, no existen distintas razas. No hay ningún argumento serio para esgrimir el llamado ‘supremacismo’ blanco, o la discriminación que se da en diferentes países, donde se mira por encima del hombro a negros, indios, mestizos, zambos...



No existen razas, existe el racismo.



P. S. Vacuna. Admitidas la necesidad del confinamiento y las precauciones de ‘bioseguridad’ para prevenir la difusión de contagios del coronavirus, lo que todo el mundo espera es el hallazgo de una vacuna eficaz. Se habla de un año y medio hasta lograrla: lo habitual es aplicar la vacuna a un grupo de monos, esperar lo necesario y después inocularles el virus y comprobar que los monos sigan sanos, antes de pasar a las fases siguientes con humanos. Pero el premio nobel de medicina Richard J. Roberts, que aporta estos detalles, acaba de anunciar en el diario ‘La Vanguardia’ que a su grupo de Oxford han acudido 3.000 voluntarios de entre 20 y 50 años, que se han ofrecido a inocularse el virus, sin pasar por la fase de pruebas en animales. Verdaderos héroes “que están cambiando la historia de la humanidad, arriesgando su vida para que todos sigamos con la nuestra. Así, gracias a ellos podremos lograr la vacuna más rápida jamás conseguida, entre 6 y 9 meses”, declara Roberts. Por fin, una noticia positiva.



ANTONIO ALBIÑANA