México: el inicio de una nueva era

“Para cambiar las cosas, no hay más que dos opciones: la lucha armada o la vía electoral. Yo pienso que es posible transformar México de una forma pacífica... ya he padecido el fraude electoral, pero no renuncio a la esperanza”. Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en el mes de marzo culminaron en los comicios del pasado mes de julio con su victoria por amplio margen al tercer intento, y dentro de pocos días se concretarán con su toma de posesión como presidente.

No es exagerado referirse al inicio de una ‘nueva era’ en México. Tras casi un siglo de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con algún interregno para el derechista e igualmente corrupto Partido de Acción Nacional (PAN), México vive hoy una situación muy compleja, atravesando una crisis de extrema violencia, impunidad y corrupción, “degradadas la ilusión y la esperanza”, según el escritor Juan Villoro. Por eso, la victoria de López Obrador es la de un país “exaltado, irritado, encolerizado, convulsionado, que se siente engañado, agraviado, amenazado y perseguido”, según el exrector de la Universidad Autónoma de México Juan Ramón de la Fuente.



Hace unas semanas se descubrió que camiones con restos humanos deambulaban al menos por cuatro estados (Jalisco, Guerrero, Baja California y Veracruz), pretendiendo dejarlos en algún lugar sin ser vistos. A no ser por el olor insoportable, hubieran pasado desapercibidos. Al decir de algunos choferes, llevaban meses buscando destino. En 31 de los 32 estados de México hay cerca de 2.000 fosas clandestinas, en las que deben de estar enterrados algunos de los 35.000 desaparecidos en los últimos dos periodos presidenciales. De hecho, la campaña electoral que ha llevado a López Obrador y su partido de nuevo cuño, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la presidencia; a la mayoría en Congreso, al gobierno local de la capital y a la dirección de 19 estados ha sido la más sangrienta de la historia de México, con 145 asesinatos políticos (entre ellos, 48 candidatos o precandidatos).



Junto con la inseguridad y el crimen, la lucha contra la corrupción, la desigualdad y la pobreza han sido las banderas del nuevo mandatario, a riesgo de ser tachado absurdamente de populista. El destacado escritor Enrique Krauze, liberal distante del Obrador socialdemócrata, cree que el nuevo mandatario mexicano “va a tener un sentido de tolerancia, de prudencia, a la luz de los fracasos que los gobiernos populistas han tenido en el mundo, para comportarse con un sentido mucho más republicano”.



Las primeras medidas programáticas, anunciadas por López Obrador el pasado 13 de noviembre, van en la línea de transformaciones profundas pero graduales y tranquilas en la realidad mexicana que hereda.



Me comentaba un antiguo miembro del Gobierno español que la diferencia entre un ministro de Justicia o Interior de derechas y otro progresista es que ante una operación policial, el primero pregunta: ‘¿Cuántos detenidos?’, mientras que el segundo indaga: ‘¿Se han respetado las garantías y los derechos?’. En esta línea, en el Gobierno que entra a regir a México “se erradicará la represión, y nadie será torturado o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”. Según López Obrador, el 80 por ciento de la estrategia de Seguridad de su administración se basará en atender las causas de la violencia. En materia de drogas ilegales se anuncia un avance para su “regulación”, incluyendo la asistencia a los adictos, suministrándoles dosis mediante prescripción y tratamientos de desintoxicación personalizada. En cuanto a la corrupción, el nuevo gobierno empezará por la administración pública con una “ley federal de combate a conflictos de intereses”.



Como lo fue en la transición española de la dictadura a la democracia, que culminó con el gobierno socialista de Felipe González, ‘cambio’ es la palabra mágica de la nueva época por la que se disponen a transitar los 120 millones de mexicanos a partir del próximo 1.° de diciembre.



ANTONIO ALBIÑANA