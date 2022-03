Mentiras y errores del ‘zar’ Vladimir

A los compañeros periodistas de Rusia, que se arriesgan a 15 años de cárcel por contar la verdad.



(También le puede interesar: Ucrania: incertidumbre y decisiones de máximo riesgo)

Entre indecibles sufrimientos humanos de la población ucraniana, continúa la acción criminal de la invasión rusa, sin que nadie pueda definir, no obstante insustanciales conversaciones “de paz”, cuándo terminará y con qué consecuencias. La excelente sección Internacional de este diario ofrece el cubrimiento día a día de esta guerra que no termina y que se originó a partir de mentiras.



En primer lugar, hay que desmontar las supuestas razones para el arrasamiento ruso de Ucrania. En su conferencia pocos días antes de la invasión, Putin esgrimió como motivo de su acción que Ucrania y Rusia eran lo mismo, negando su existencia histórica como nación: “Ucrania no existe como país”, sostuvo el presidente ruso. En su opinión, fue una “construcción artificial” del periodo comunista, y señaló a Lenin como culpable de un “golpe de Estado” que entregó a Ucrania a los nacionalistas para salvar el poder soviético asediado por casi todos los ejércitos europeos de la época. En definitiva, Rusia fue creada por Lenin. Radicalmente falso: Ucrania es una nación con más de 1.000 años de historia y Kiev era una gran metrópoli cuando Moscú ni siquiera era un pueblo.



Esta argumentación consagra a Putin como enemigo del comunismo. De hecho, algunos portavoces del Partido Comunista ruso (en la oposición) se han manifestado contra la invasión de Ucrania. Pero al mismo tiempo es oportuno deslindar a Putin de cualquier posición relacionada ideológicamente con la izquierda. Uno de los intelectuales más respetados de la izquierda mundial, Noam Chomsky, no ha dudado en calificar la acción de Putin sobre Ucrania de “un crimen de guerra, al nivel de la invasión de Polonia por Hitler en septiembre de 1939”.

Los cálculos que le habían prometido sus generales sobre que literalmente en unas horas habrían tomado Kiev fracasaron. FACEBOOK

TWITTER

El régimen que gobierna hoy Rusia es una variante del “nacional populismo”, “la cara posmoderna del fascismo”, según el escritor Javier Cercas. Está clara la cuestión a la luz de las adhesiones en los últimos años a Putin entre los sectores ultraderechistas europeos, a alguno de los cuales ha financiado directamente. Vox, el último fenómeno importante de esta tendencia ultra en España, se ha opuesto a la declaración de la Asamblea de Madrid que condena la invasión de Ucrania. Respecto a las connivencias con países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua o Cuba, no se trata de adscripciones no ideológicas, sino del dominio geopolítico: adhesión a una gran potencia e influencia de esta en una zona determinada. Estamos viendo el giro de Venezuela, que recibe a una delegación de alto nivel de Estados Unidos para que le supriman las sanciones a cambio de petróleo: ¡al diablo Rusia!



Se equivocó Putin y está pagando las consecuencias. Los cálculos que le habían prometido sus generales sobre que literalmente en unas horas habrían tomado Kiev fracasaron. Soñaba con nombrar un gobernador ruso en Ucrania, una vez caído Zelenski, como hizo Hitler en diversos territorios.



Por el momento se pueden avanzar algunas conclusiones: Putin está perdiendo la guerra en tres frentes, aislamiento económico que le está produciendo una creciente fragilidad interna –los oligarcas le han abandonado–; en términos militares, con una invasión que no le sale como esperaba por la resistencia de los ucranianos después de más de dos semanas, y en términos geopolíticos, con un aislamiento internacional total, y con una postura ‘tibia’ de su presunto aliado chino, que ya se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se trató de la invasión de Ucrania.



La humanidad asiste a una criminal pérdida de energías y tiempo. El último panel contra el cambio climático nos advierte de riesgos fatales antes de 20 años; aún no nos hemos recuperado de la pandemia... y Putin nos hace perder un tiempo del que no disponemos y que estamos malgastando como especie: ese es el gran crimen contra la humanidad del ‘zar’ Vladimir.

ANTONIO ALBIÑANA

(Lea todas las columnas de Antonio Albiñana en EL TIEMPO, aquí)