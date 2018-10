Las migraciones que vienen

Más allá de los conflictos regionales, el mayor problema de la humanidad globalizada va a ser en los próximos decenios el de las grandes migraciones. El fenómeno migratorio está a punto de estallar a escala universal por dos causas, hasta ahora ignoradas en su real dimensión: la demografía y las consecuencias del cambio climático.

Según Naciones Unidas, en 2030, la población mundial pasará de los 7.300 millones actuales a 8.500, y subirá a 9.700 en 2050: El África subsahariana superará en habitantes tanto a India como a China, y el continente africano representará un 25 % de la población mundial. Siguiendo con las proyecciones de la ONU, en 2100 habrá 4.000 millones de africanos: el 40% de la población mundial será negra.



Como primera derivada, la conjunción entre crecimiento demográfico y estancamiento económico, deberá conducir “de forma natural” a decenas de millones de personas del sur hacia el norte. Todo esto puede ser analizado en clave catastrófica o, como reflexiona el politólogo Sami Nair, llevarnos a pensar que “la demografía, que habla de la realidad, llama a aceptar la diversidad del mundo, a construir un proyecto de pertenencia común, una visión colectiva basada no en la etnia, la religión o el idioma, sino en la ciudadanía política”.

Pero, hoy, la primera causa de las migraciones a escala universal es el deterioro climático. Personas que huyen de catástrofes naturales: sequías, desertificación, subida del nivel del mar, fenómenos que las han dejado sin alimentos... ya son migrantes mayoritarios en el mundo. El problema fue abordado de forma tangencial en la reciente cumbre sobre el cambio climático de París, aunque, siempre según la ONU, en 2050 habrá unos 200 millones de desplazados por cuestiones medioambientales, y que hoy representan la primera causa de la emigración en el mundo. Según la Agencia para los Refugiados (Acnur), unos 1.000 millones de personas se verán obligadas a emigrar por el cambio climático en los próximos 50 años.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los “migrantes medioambientales”, para los que aún no existe una normativa internacional de acogida, como “personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medioambiente que afectan negativamente la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares habituales”.



El planeta se ve enfrentado a problemas para los que la cartografía trazada en los siglos XIX y XX ya no sirve, y que ningún país puede enfrentar solo. Se necesitan cooperación y acuerdos globales, más allá de escaramuzas de vuelo gallináceo, “falsas verdades” y soluciones de corto plazo: de entrada, un pacto mundial para las migraciones.



P. S. Perplejidades. Pocos dudan de que Nicolás Maduro es un impresentable, cuya mala gestión está provocando el sufrimiento de los venezolanos. Pero sorprende la belicosidad del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apuntando incluso a salidas belicistas contra Venezuela (aunque luego diera parcialmente marcha atrás). Sus posiciones le impiden participar en una inevitable salida negociada, como la que propugna el “imbécil” (según su calificativo) expresidente español Rodríguez Zapatero. Me ha venido a la memoria la VI Asamblea General de la OEA, celebrada en 1976 en el Chile de Pinochet, quien aparecía radiante en el inicio de las sesiones, con la asistencia de 23 cancilleres, entre ellos el de Estados Unidos Henry Kissinger, en un momento en que la dictadura chilena llevaba cerca de tres años y miles de muertos y desaparecidos. ¿Dos pesos y dos medidas?



ANTONIO ALBIÑANA