La vuelta del terrorismo islamista

En realidad, él nunca se fue del todo, luchando por lo que Antonio Elorza llama “una guerra mundial de nuevo tipo”. Cuando se conmemoran y se juzgan los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo (12 muertos y 11 heridos), o en la sala de fiestas Bataclan (90 víctimas), Francia se ha visto sacudida en las últimas semanas por el islamismo terrorista, con la decapitación de un profesor de enseñanza secundaria de un suburbio de París que proponía a sus alumnos reflexiones sobre educación cívica y libertad de expresión, acusado de “blasfemo” y “corruptor” por redes sociales cultivadoras del fanatismo.

En toda Europa, particularmente en Francia, Bélgica, el Reino Unido, Austria y España (donde en estos días se juzgan los atentados islamistas de 2017: 15 muertos, entre ellos dos niños, y 131 heridos), se ha declarado la alarma ante posibles nuevos atentados. Mientras tanto, en África, sacudida por la pandemia que ha hecho retirarse a los cascos azules de la ONU de zonas de conflicto, se está viviendo el año más violento de la última década, en una deriva explosiva de la “yihad global”, que ya tiene sometida a su región occidental sahelosahariana.



Entre los 20 millones de musulmanes que viven en Europa, en el sur procedentes de África; en Inglaterra, de la emigración pakistaní; en Alemania, de Siria, ha prendido en una minoría de jóvenes de segunda o tercera generación inmigrante el fanatismo islamista, propagado desde los regímenes de Irán, Arabia Saudí, Catar y Kuwait, desde los años 70, con dinero a raudales para la construcción de mezquitas (2.500 en suelo europeo), y la propaganda yihadista protagonizada en los últimos años por el llamado Estado Islámico (Isis, por sus siglas en inglés) a través de la redes sociales. Los asesinos no serían ‘lobos solitarios’, sino parte de un “movimiento islamista internacional de liberación” orientado desde Siria e Irak por un quimérico “califato”.



Decapitar a un profesor de educación cívica y exhibir su cabeza cortada como la de un “blasfemo”. Degollar al sacristán de una iglesia católica y a dos mujeres que acudían a rezar, como sucedió en Niza a fines del pasado octubre, son muestras de un fanatismo homicida claramente fascista que procede de una interpretación de ciertos textos sagrados del islamismo radical, y particularmente del salafismo, una minoría entre los mil millones de musulmanes del planeta cuyas “células durmientes” están activándose en Europa en los últimos tiempos y con las que no cabe negociación alguna, que ellos tampoco desean, por cierto. Como señalaba hace unos días de forma pesimista el diario libanés L’Orient le Jour: entre el islam yihadista contemporáneo y la modernidad hay un abismo cultural de ocho siglos de secularización que convierte todo diálogo en prácticamente imposible”. En lugar de hacer una “reforma”, como la que hizo a la Iglesia católica, abandonando prácticas inquisitoriales y “cruzadas, ciertas sectas musulmanas se han ido radicalizando en su fanatismo a partir de 1979, cuando, a la caída del Sha, Irán proclamó la República Islámica y su ayatolá Jomeini lanzó su ‘fetua’ contra el escritor Salman Rushdie por su obra literaria.



La forma de combatir esta acción internacional terrorista no sería absolviéndola para no crear islamofobia, como predica cierta extrema izquierda, ni tampoco con acciones criminales como la estupidez del segundo Bush, cuya invasión de Irak abrió el camino hacia una extrema radicalización yihadista. Teniendo claro que el terrorismo está basado en una interpretación rigorista de textos religiosos musulmanes, son muchos los expertos que propugnan que, junto a una estrategia de defensa e información, habría que llevar a cabo una acción cultural y educativa entre los jóvenes musulmanes para sacarlos de la fantasía de una ‘guerra santa’ universal. En todo caso, cumple a las democracias reforzar más que nunca las libertades de conciencia, creación y expresión sin temores ni concesiones.



ANTONIO ALBIÑANA