La Tierra en tiempos de pandemia

En medio de la incertidumbre por la pandemia, ha pasado desapercibida la conmemoración número 50 del Día de la Tierra, recordado por Naciones Unidas y diferentes sectores sociales e instituciones políticas del mundo que han puesto de manifiesto que la crisis del covid-19 y la emergencia climática están estrechamente relacionadas, y que esta también va a requerir la cooperación a nivel mundial. La salida de las duras situaciones económicas que van a vivirse en muchas zonas del mundo deberá ejercerse a través de lo que se ha denominado una ‘transición ecológica’, para no encontrarnos con iguales o peores problemas a la vuelta de la esquina.

Como han señalado numerosos expertos, la emergencia climática, a diferencia de la provocada por el covid-19, que se espera sea de carácter temporal, va a tener un carácter indefinido en el tiempo y consecuencias mucho más devastadoras. Los datos de las instituciones apuntaban a esta deriva, aun antes de aparecer la pandemia. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM): “Todos los indicadores de cambio climático están mostrando una aceleración en los últimos 5 años”. Por ejemplo, el programa Copernicus acaba de difundir en su evaluación climática anual que 2019 fue el año más cálido jamás registrado en Europa. En esta línea, la OMM ha reclamado “que los países muestren la misma determinación y unidad en la lucha sobre el clima que contra la presente pandemia”. A este respecto (y disculpen por la autocita), en mi columna del pasado 19 de diciembre, sobre las consecuencias del cambio climático, destacaba: “Inseguridad alimentaria causada por las sequías y riesgos para la salud humana en forma de epidemias mortales y brotes endémicos”. El paso decisivo será lograr cero emisiones de dióxido de carbono si se quiere evitar un calentamiento global catastrófico.



De ahí los movimientos que están surgiendo desde diferentes lugares e instancias en pro de una ‘salida verde’ de la actual crisis. El pasado 14 de abril, 180 representantes políticos, directivos empresariales, sindicatos, ONG y expertos señalaban en un manifiesto: “La lucha contra el cambio climático debe ser el núcleo de la estrategia económica que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada a la pandemia por el covid-19”.



El propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha garantizado en su última comparecencia parlamentaria: “Esta crisis no va a servir como excusa para abandonar la transición ecológica ni para recortar el Estado del bienestar”.



Detesto la política del miedo que atenaza a las personas y es caldo de cultivo para las derechas más extremas, por eso creo que hay que permanecer alerta para tener en cuenta que, como señala el analista catalán Lluís Bassets: “La crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave, provocada por el cambio climático”.



P. S. La tragedia de Ecuador. Es el país más impactado por la pandemia en América Latina. El primero en número de víctimas por habitante. Hace unas semanas empezaron a aparecer en sus calles, especialmente en Guayaquil, centenares de cadáveres envueltos en bolsas de plástico o en medio de cartones, a los que nadie podía sepultar dignamente. Un caos humano. Hablo largamente con el viceministro de Salud de Ecuador, Xavier Solórzano, un médico que ha tenido el temple de ocupar este puesto en el momento más grave de la pandemia. Me dice que parece superado lo peor, pero que la situación es “muy cambiante” y que no va a ser cosa de semanas, sino tal vez de años: “Ahora se necesitan más efectivos humanos, para trabajar la asistencia en las comunidades, en las familias. También hace falta responsabilidad ciudadana”. Mientras hablamos, en el Ministerio de Salud, que trabaja con el 10 por ciento del personal, se están realizando pruebas sobre el covid-19: de 17 testados, 7 han dado positivo. Afortunadamente, no está entre ellos Solórzano, que seguirá con su decisiva tarea.



ANTONIO ALBIÑANA