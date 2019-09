La peor crisis humanitaria del planeta

Así ha calificado la Organización de las Naciones Unidas lo que sucede desde hace cuatro años en Yemen. Una contienda oscura en la que se miden las potencias de Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudí, con el apoyo de Emiratos Árabes, y, por otra parte, Irán, a través de este pequeño Estado, el más pobre entre los países árabes.

El conflicto interno estalló en Yemen a fines de 2014, cuando los rebeldes hutíes, en medio de protestas civiles por la corrupción, expulsaron al presidente Mansur y ocuparon la capital, Saná, y otras provincias del país. Unos meses después, Arabia Saudí, en compañía de los Emiratos, decidió reponer a Mansur, iniciando una ofensiva brutal con todo tipo de armas, mientras que Irán daba su apoyo a los hutíes por su afinidad con el chiismo y, sobre todo, para afirmarse regionalmente. El resultado hasta hoy: 91.600 yemeníes muertos, 84.701 niños fallecidos por inanición, 2.556 muertos por el cólera. Todo ello en medio de más de 20.000 bombardeos aéreos, navales y terrestres, el 34 por ciento de ellos contra objetivos civiles: granjas, mercados, barcos de pesca... Como señalaba al principio, según Naciones Unidas, en Yemen está sucediendo una catástrofe humanitaria inédita y, lo que es igualmente grave, ignorada por la opinión mundial: la semana pasada se sucedieron varios bombardeos contra civiles, sin que la prensa internacional los recogiera.



La situación se puso de actualidad el 14 de setiembre, cuando una nube de drones atacaron las instalaciones saudíes de Abqaid y Khurais y causaron una grave destrucción en la planta de Aramco, reduciendo a la mitad la producción petrolera de Arabia Saudí, ataques que generaron una gran alarma en la comunidad internacional. Los rebeldes hutíes asumieron la autoría de los atentados, algo inverosímil cuando la zona que controlan en Yemen está a más de mil kilómetros de los objetivos alcanzados. Lo más probable es que los ataques contra las instalaciones petroleras saudíes hayan sido lanzados por las Milicias de Movilización Popular, de obediencia chií, desde Irak.



En todo caso, Irán aparece como el “autor intelectual” de los atentados con una triple intención: dar un gran golpe a su enemigo regional saudí, amenazar la seguridad y la estabilidad de los flujos petroleros como respuesta a las sanciones que sufre en esta materia y probar el límite de la estrategia estadounidense en la zona. En este último punto está la clave de la situación. Una intervención militar contra Irán perjudicaría para Trump sus perspectivas de reelección (sus votantes no quieren soldados víctimas en tierras exóticas): se impone negociar. Por su parte, los ‘dolientes’ de Yemen piden que se reanuden las conversaciones de paz, iniciadas en Suecia el pasado diciembre, para acabar con la catástrofe humana que sufren. Lo mismo hacen, con escaramuzas dialécticas, Irán y el propio Estados Unidos.



Solo en la voluntad de dominio regional de Arabia Saudí, el tercer país del mundo con mayor potencia armamentista, de seguir una senda de guerra regional para superar sus conflictos internos puede continuar viva la llama de una guerra en Oriente Medio que, según la última edición del semanario ‘Der Spiegel’, “podría significar un serio peligro para el mundo entero”.



P. S. Tradiciones y costumbres. Hace unos días visitó el Parlamento español una delegación de parlamentarios iraníes. Previamente manifestaron a los servicios de protocolo que no deseaban encontrarse ni saludar a mujeres parlamentarias, alegando costumbres de su país. Los españoles, sorprendentemente, aceptaron la exigencia. No merecen respeto las tradiciones que supongan menoscabo de la igualdad y los derechos humanos, con frecuencia vejatorias para las mujeres. La ablación genital o el casamiento de niñas (una pedofilia legitimada) dejan millones de víctimas en nombre de presuntas costumbres ancestrales. Estaría bien que el potente movimiento feminista mundial asumiera estas banderas ‘no occidentales’ contra la opresión de la mujer.



ANTONIO ALBIÑANA