La pandemia de la desigualdad

“Cada 26 horas surge un nuevo multimillonario en el mundo, mientras que las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 1 persona cada 4 segundos” (Oxfam).



Dos documentos de diferentes procedencias, el del Laboratorio de la Desigualdad Global, basado en el trabajo de más de 100 investigadores internacionales, y el de la prestigiosa ONG Oxfam, con presencia en 90 países, acaban de dar a conocer importantes informes confluyentes sobre la desigualdad en el mundo. La crisis pandémica ha provocado un aumento generalizado de estas desigualdades. Según Oxfam (‘Las desigualdades matan’), los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, pasando de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones, mientras que los ingresos del 99 % de la población mundial se han deteriorado a causa de la dificultad acceso a los sistemas de salud, el hambre y la crisis climática. Desde el inicio de la pandemia, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 5 billones de dólares, el mayor incremento de riqueza desde que se llevan registros.



Por su parte, la Ocde concluye que la desigualdad afecta especialmente a las minorías raciales y a las mujeres. En Estados Unidos, 3,4 millones de personas negras estarían vivas hoy si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país tras los dos años de pandemia. Respecto a América latina, según el director regional de Oxfam, Simon Ticehurst, “la región acumuló el 30 % de las muertes por coronavirus con una población del 8 %”.

El prestigioso ‘Informe sobre la desigualdad global 2022’ destaca que “la pandemia no ha hecho sino exacerbar las situaciones de inequidad existentes”: el 10 % de la población mundial con mayores ingresos concentra un 52 % de la renta global, mientras que la mitad de la población mundial con menor renta recibe el 8 %. Para este Laboratorio de la Desigualdad Mundial, “la crisis del covid-19 no ha hecho sino aumentar la concentración del patrimonio entre los más ricos, debido en gran medida a la fuerte subida de los mercados bursátiles y a la pérdida de ingresos y la capacidad de ahorro de los más pobres de la población.



Uno de los directores del informe, el célebre economista Thomas Piketty, plantea en su último ensayo, Una breve historia de la desigualdad, una brizna de esperanza. Según Piketty, “a largo plazo la prosperidad viene de la igualdad”. La productividad más alta del siglo XX viene del acceso masivo a la educación. “Si hubiéramos continuado con una pequeña élite yendo a la universidad como a inicios del siglo XX, hoy seríamos más pobres”. Un ejemplo de ruptura hacia la igualdad: Suecia, que pasó de ser uno de los países más desiguales de Europa a comienzos del siglo XX a ser uno de los más iguales y prósperos a partir de 1952, “a través de la movilización sindical y electoral, de forma pacífica”.

P. S. ¿Dónde está la ONU? En un momento de fricción tan importante como el que supondría la presunta invasión de Ucrania por Rusia, donde se están mostrando los dientes los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden, al borde de un enfrentamiento de dimensiones inesperadas, el papel de Naciones Unidas con sus principios fundamentales de defensa de la paz y los derechos humanos en el mundo, según su Carta fundacional, debiera ser decisivo. Pero no aparece por parte alguna. Como en tantas confrontaciones, el secretario general, António Guterres, espera que ‘escampe la tormenta’, con un perfil bajo para no enfrentarse con las grandes potencias. ¿Merece Guterres el segundo mandato de 5 años que está en trámite? Recuerdo mis conversaciones con su antecesor Butros Ghali en Madrid, tras ser defenestrado de la Secretaría General de la ONU por no sujetarse a la disciplina estadounidense en las directrices internacionales que marcaba la secretaria de Estado Madeleine Albright en 1996, y António Guterres no quiere seguir el mismo camino. El mundo necesita más que nunca que Naciones Unidas sea un agente activo independiente y decisivo para la paz.

ANTONIO ALBIÑANA

