La expresión ‘nueva normalidad’, lanzada por el Gobierno español, se abre paso para hablar del futuro, aún imprevisible, de la ‘pospandemia’. En el plano individual, se han derramado ríos de tinta para anunciar una especie de cambio que nos hará a todos más buenos, solidarios, comunicativos, amantes de la naturaleza, etc., y con el debido ‘propósito de enmienda’: ‘reinventarse’. Nos conformaremos con transitar hacia lo que alguien ha denominado “una anormalidad creativa”.

No entraré, pues, en este enfoque de ‘transfiguración’ individual, y me centraré en los cambios que la crisis actual va a imponer para volver a la normalidad social y global cuando termine. En primer lugar: ¿qué es la “normalidad”? Como sostiene Ramoneda: “Las normalidades son siempre una ilusión. Son fruto del equilibrio inestable entre las dinámicas del mundo y lo que es sostenible para la ciudadanía”. El diario francés de referencia ‘Le Monde’ editorializaba hace unos días: “Asistimos a una transformación radical en el medioambiente geopolítico: ¿aceleración de las tendencias preexistentes o un cambio de paradigma? ¿El mundo será mejor o peor que el de antes?”. Se preguntaba, antes de concluir: “Las respuestas son complejas cuando no se conoce ni la duración de la crisis, ni su amplitud ni la forma como será superada”.



Sí se atisban algunas certezas y se manifiestan situaciones que habría que transformar. En primer lugar, en el horizonte aparecen “amenazantes nubarrones en forma de catástrofes económicas sin precedentes”, señala Manuel Castells, que añade: “Hay que avanzar hacia la nueva normalidad, pero asegurando que las amenazas variopintas de la globalización incontrolada no nos vuelvan a pillar desprevenidos”. Habría que empezar por la arquitectura internacional forjada en los años 40 del siglo pasado y que parece que ya no se corresponde con el nuevo escenario internacional y los retos presentes.



La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su debilidad e ineficacia con la pandemia. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aparecen como incapaces de hacer frente a la crisis económica que se avecina; el Consejo de Seguridad está paralizado, sin haber adoptado ninguna resolución hace más de un mes. Hace falta una nueva cartografía mundial. Según el alto representante para Asuntos Exteriores europeo, Josep Borrell, el coronavirus ha desequilibrado el mundo al reventar una gobernanza multilateral que, mal que bien, iba funcionando en los últimos años, y plantea un desorden bipolar dominado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, que, según el diario inglés ‘The Guardian’, podría llegar a una confrontación armada entre estas dos potencias nucleares en escenarios como el mar de China meridional o confrontando las reivindicaciones territoriales chinas contra Taiwán.



Esta debilitación de la gobernanza global podría conducir, como señala Ignatieff, a reforzar los nacionalismos (solo podremos protegernos desde nuestro propio Estado) o, peor aún, afirmar las tendencias hacia el autoritarismo antidemocrático. Una tentación latente como respuesta al vértigo que invade a sociedades de distintas latitudes.



P. S. Al tiempo que los medios internacionales destacan el trabajo de mujeres que enfrentan desde posiciones de gobierno la crisis del coronavirus –la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y la islandesa, Katrín Jakobsdóttir, a la cabeza–, que han conseguido plantarle cara con éxito a la pandemia, el avance antidemocrático al que me refería más arriba se ceba en los derechos femeninos en distintos lugares. En Estados Unidos, cuatro estados (Ohio, Texas, Misisipi y Kentucky) han aprovechado la ocasión para suprimir el derecho a la interrupción del embarazo. En Italia, las asociaciones antiabortistas también intentan algo parecido. Mientras tanto, varios países europeos tratan de poner en suspenso la Convención de Derechos Humanos... también el virus dictatorial se contagia.



ANTONIO ALBIÑANA