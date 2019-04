La ‘marea verde’ que llega

A lo largo del pasado mes de marzo estalló en diversos países del mundo una oleada de manifestaciones y protestas ambientalistas, protagonizadas en su mayor parte por jóvenes que ponían de manifiesto un nuevo eje de protesta pacífica, seria y radical contra la inacción de la práctica totalidad de los gobiernos del mundo ante los graves problemas de cambios en el clima, que ya han empezado a percibirse.

Los medios destacaron la protesta en Estocolmo de la joven Greta Thunberg (propuesta para el Nobel de la Paz) durante 30 semanas ante el Parlamento y que ha estimulado huelgas estudiantiles por el clima. En el otoño del año pasado, un grupo de militantes jóvenes, con el nombre ‘Extinción rebelión’, consiguió paralizar las calles de Londres en su primera manifestación, con una reivindicación principal: ‘Digan la verdad’. Todos los viernes protestan miles de jóvenes en Berlín, en manifestaciones similares a las que se llevan a cabo en Bruselas o Luxemburgo y que culminaron a mediados de marzo en una gran huelga global contra el cambio climático.



En Estados Unidos, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene miles de seguidores por su juventud y su forma libre de hacer política, en contrapunto con el presidente Trump, que se ha descolgado de los acuerdos internacionales sobre cambio climático firmados por su antecesor Obama, ha presentado el Green New Deal: el 100 % de energías limpias y renovables de aquí a 2035, un plan que ha sido apoyado por todos los precandidatos demócratas para las elecciones del año próximo.



En Europa, más allá de experiencias o acciones puntuales, toda esta ‘marea verde’ representa una nueva forma de hacer política, alejada de las reglas y los referentes clásicos –socialdemócratas-populares– que han presidido el juego durante las últimas décadas.



Disconformes con los clásicos planteamientos macroeconómicos o fiscales, con sistemas anquilosados que no actúan ante los retos presentes, la juventud ecologista reivindica políticas que prioricen la lucha contra la emergencia ambiental a nivel mundial.



En este momento ya está bien estudiado el cambio climático que se está produciendo de la mano del hombre en él por la emisión de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, se constató que el año pasado se produjeron fenómenos anómalos como el alargamiento del verano en España por cinco semanas, nunca antes registrado, o como señaló ‘The New York Times’, “una ola de calor que ‘asó’ el hemisferio norte entero, entrañando la muerte de decenas de personas de Quebec a Japón, una ola de incendios devastadores en California y una serie de huracanes en el Pacífico que forzaron a más de tres millones de personas a huir”.



Frente a la pasividad de los gobiernos, la ‘marea verde’ ya no se conforma con promesas incumplidas o compromisos a 40 años vista. Y la primera prueba de su fuerza va a darse en las próximas elecciones europeas de mayo, frente al ascenso de la extrema derecha nacionalpopulista. Alemania ha empezado con la renovación y la consolidación del Partido Verde, que ya es el segundo, superando a los socialdemócratas. Otro anticipo se ha producido con la elección de la joven abogada ecologista Zuzana Caputova como presidenta de Eslovaquia en los comicios del pasado 30 de marzo.



La lucha de los cientos de miles de ambientalistas que se están movilizando a lo largo y ancho del mundo y están cambiando la cara de la política tradicional refleja una conciencia profunda que se alimenta de datos fehacientes que los gobiernos y los poderes fácticos parecen ignorar. Por ejemplo, los dados a conocer hace muy poco por el ‘Grupo de expertos intergubernamentales sobre la evolución del clima’, creado por Naciones Unidas y cuyo último informe se titula simplemente ‘Informe del fin del mundo’.



Estos jóvenes han hecho suyo el lema con el que un puñado de activistas fundó el pionero Partido Verde en Alemania: ‘Solo tenemos la tierra prestada de nuestros hijos’.



ANTONIO ALBIÑANA