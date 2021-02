La guerra de las vacunas

‘Guerra de las vacunas: ¡alto el fuego!’. Así titulaba hace unos días su editorial el diario francés ‘Le Monde’. Esta fase por la pandemia de covid-19 está presidida por una contienda sin cuartel en cuanto a las vacunas, la única solución a la vista para la crisis sanitaria. La están ganando las grandes farmacéuticas, imponiendo subrepticiamente sus condiciones, de venta al mejor postor (con las famosas ‘cláusulas confidenciales’) y olvidando que la investigación y el desarrollo sobre las vacunas se ha hecho en gran medida con fondos públicos. En todo caso, este es el primer reto: ¿habrá vacunas para todos, es decir, una vacuna por cada habitante del mundo, más de 6.000 millones de dosis? ¿Se distribuirán equitativamente? Un desafío absolutamente inédito en la historia moderna.

Según el Centro Duke de Innovación en Salud Pública, los 1.230 millones de personas que viven en los países de más altos ingresos han comprado a través de sus gobiernos 4.198 millones de vacunas, mientras los 3.500 millones que residen en los países de ingresos medios/bajos han encargado 713 millones, a los que sumarán 1.110 millones de la iniciativa global Covax, promovida por la OMS.



De momento, el primer problema se plantea para el suministro y la distribución de vacunas por las farmacéuticas, que inicialmente dependerá de la capacidad de producción de las industrias, desbordada sobre todo por la falta de personal especializado en biotecnología. El segundo es la falta de cumplimiento de los suministros en los plazos comprometidos en los que juega la geopolítica. La Unión Europea, la primera región del mundo afectada por la pandemia, después de China, sufre una gran crisis en este sentido. Al margen de planes y promesas, solo el 22 % de su población contará con vacunas de aquí al verano, si no pasa nada. Según el británico ‘The Observer’, hay una cólera creciente entre la población europea de cara a la penuria de las vacunas y “pánico entre los dirigentes europeos”. La farmacéutica AstraZeneca, que ha desarrollado la vacuna con la Universidad de Oxford, ha incumplido sus compromisos con la Unión Europea, reduciendo sus entregas en un 60 % para favorecer al Reino Unido ‘posbrexit’. Así, mientras los ingleses habían vacunado al 11 % de su población, Alemania estaba en el 2,3 % y Francia, en el 1,8 %, según cifras de la semana pasada.



Por su parte, la OMS no ha cesado de pedirles a los países ricos detener la conclusión de acuerdos bilaterales con los laboratorios farmacéuticos, con el objeto de privilegiar el mecanismo multinacional Covax, en el que participan 156 Estados y que trata de asegurar un acceso equitativo mundial a la vacunación. Según la prestigiosa organización Oxfam, los países más ricos, que representan el 13 % de la población mundial, han comprometido más de la mitad de las futuras dosis de vacunas disponibles, mientras las ‘big pharma’ negocian con cada Estado al mejor postor, en lo que se está denominando una guerra comercial y geopolítica sin precedentes.



Mucho se ha hablado del ‘milagro israelí’ con la vacunación de más de la mitad de su población en tiempo récord, mientras España, Italia o Portugal apenas llegaban al 3 %. No hay tal ‘milagro’. Israel se aseguró el suministro privilegiado de las vacunas de Pfizer pagando el doble de su valor. Algo parecido ha sucedido con los Emiratos Árabes.



Mientras tanto, en el continente africano solo un 30 % de la población estará vacunada a finales de este año, mientras que la ‘inmunidad de grupo’ tendrá que esperar 2 o 3 años, según datos de la OMS. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, acaba de pedir expresamente en el Foro de Davos que, por favor, los países del norte envíen a África las vacunas que les sobren. Un ejemplo: Canadá, con las dosis que ha comprado, podría vacunar a su población cinco veces.



P. S. Lamento profundamente la salida de Roberto Pombo de EL TIEMPO. Un gran periodista y, sobre todo, una excelente persona.



ANTONIO ALBIÑANA