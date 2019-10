La globalización del malestar

En los últimos meses, el mundo asiste a estallidos sociales en los lugares más disímiles del planeta: de Hong Kong a Túnez o Argelia; de Irak a Haití o Puerto Rico; de Francia a Argentina, Ecuador o Chile; de Yakarta a Líbano. La mayor parte de estos levantamientos tienen una característica común: se dan al margen de los partidos políticos tradicionales, sin una dirección o inspiración detectable u organizada, y reflejan un malestar difuso e inédito. Por su proximidad en un caso, y actualidad irresuelta en otro, pondré el foco en Ecuador y Chile.

De entrada, en ambos países se apunta al Fondo Monetario Internacional (FMI), y a sus imposiciones de ajuste económico neoliberal, estar en la raíz de los problemas que han desatado las crisis. Para el sociólogo portugués Boaventura de Sousa: “Siempre se anuncian sus recetas como la única alternativa para salvar a un país, indiferentes a las desastrosas consecuencias sociales de sus propuestas”.



En Ecuador, el Fondo Monetario Internacional impuso un “plan de austeridad” que incluía en primer lugar, y de forma abrupta, la eliminación de los subsidios a los combustibles: la chispa de la protesta social, ya que afectaba el costo de los alimentos y, en general, a las familias pobres, junto con una serie de ajustes, privatizaciones y medidas de desregulación laboral. Todo de una forma precipitada. El destacado economista y profesor Andrés Arranz anunciaba: “Un ajuste de esa magnitud jamás se puede hacer sin que haya violencia en las calles”.



Y así fue. Desde todos los sectores, la gente bajó a las calles de Quito, a donde empezaron a llegar los sectores indígenas. En el gobierno de Lenín Moreno cundió el pánico: el presidente salió para Guayaquil y envió las tropas a reprimir la protesta.



Pronto revocó la orden de suprimir el subsidio a los combustibles. Pero la gente no cesaba en su movilización. Al final, sin una representación total de la protesta, firmó un acuerdo con la Coordinadora Indígena que exigió “poner fin a las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y a las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios”. Las manifestaciones en las calles se desactivaron, pero la impresión en Ecuador es que se ha producido solo una tregua.



Lo de Chile está siendo el paradigma de lo que se pueden denominar las rebeliones causadas por el malestar soterrado que vive una gran parte de la población. Se trata esta vez de un país señalado como modelo de prosperidad. Allí se está viviendo desde hace dos semanas un estallido social incontrolable, con el ejército en la calle, 22 muertos y 5.000 detenidos, sin solución a la vista. Todo empezó por la subida del precio de los transportes, pero retirada esta, la explosión social, que incluye una clase media empobrecida, sigue: desigualdades, discriminación en la educación, pensiones de miseria, vergonzoso sistema de salud, corrupción... el malestar de las mayorías sociales acumulado durante largos años, contra el que las medidas represivas no tendrán efecto. Ningún partido sirve hoy de portavoz de la protesta ni de interlocutor para negociar “un malestar inorgánico y carente de representación política”, según el sociólogo Carlos Ruiz.



Seguiremos hablando de Chile.



P. S. Por fin. Después de décadas en las que los gobiernos democráticos no se atrevían a dar el paso, los restos del dictador Francisco Franco han sido sacados del Valle de los Caídos, un mausoleo donde se le rendía solemne homenaje, y trasladados al cementerio familiar de El Pardo, cerca de donde durante 40 años vivió, gobernó y firmó órdenes de fusilamiento o de “garrote vil” hasta el final de su vida. “Hoy se pone fin a una afrenta moral”, declaró el jueves el jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Lo preocupante son las decenas de homenajes que han promovido militantes franquistas y la existencia de un ‘franquismo sociológico’ que vota al partido ultra VOX, la tercera fuerza política de España.



ANTONIO ALBIÑANA