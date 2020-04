La des-unión europea

La respuesta ante la pandemia del coronavirus ha puesto en juego la solidez de la Unión Europea, su política económica, y hasta su propio porvenir. En las últimas semanas se ha producido un enfrentamiento entre los países del norte rico y los del sur que requieren la solidaridad de la Unión, en cumplimiento de sus principios fundacionales. Son muchos los analistas que están poniendo fecha de caducidad a la Unión si no se producen cambios sustanciales.

La Unión Europea, que hoy integran 27 Estados, se fundó hace 63 años con base en “los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad”. En su tratado de funcionamiento se especifica: “El Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas”.



Nada de esto fue asumido cuando, hace un par de semanas, países del sur –como España, Italia y Portugal– pidieron una respuesta concertada de la Unión para evitar el hundimiento económico de los Estados europeos más afectados por la pandemia, ante el cataclismo geopolítico que se avecina en los próximos meses. Proponían una “mutualización” de la deuda financiada en común. La respuesta de los países del norte –particularmente Alemania, Países Bajos y Austria– osciló entre la indiferencia y el desprecio, ignorando las normas explícitas de la Unión. En síntesis, según el primer ministro holandés, Mark Rutte, que se las arregle el sur, si no ha sabido acumular reservas suficientes. Sus palabras evocaban las de su antecesor, Dijsselblom: “Sugiero que no se presten fondos a los países que no hagan los deberes, nadie prestaría a quien se gastara el dinero en alcohol y mujeres”.



La respuesta del Primer Ministro portugués no se hizo esperar: “¡Repugnante!”. Por su parte, el jefe de Gobierno de Italia reflexionaba: “El virus no lo han creado ni España ni Italia, nos atrapa a todos por igual. Si no comprendemos que ante un desafío como este tenemos que responder en común, entonces nadie ha comprendido lo que es la UE”. Para el politólogo Sami Naïr, Europa se encuentra al borde del precipicio y salvo una refundación que privilegie el crecimiento y la solidaridad social, la Europa de hoy se dirige a una ruptura sistémica.



La Unión del continente europeo, una idea que la ha conducido a la paz en su mayor etapa desde la guerra de Troya, está a punto de fracasar por la crematística y la insolidaridad. Para Jorge Semprún, se trata de “un espacio espiritual construido desde la libertad y la razón”.



P. S. Trump en su laberinto. Sus habituales fanfarronadas no le han servido en esta ocasión al presidente de EE. UU. En su trayectoria en materia de salud pública, Trump empezó por sabotear los avances que hizo su antecesor Obama. Luego, en 2018, cerró la ‘Unidad de respuesta ante pandemias’, del Consejo de Seguridad Nacional, para a continuación retirar la financiación al ‘Centro de control de enfermedades’, que monitoreaba y prevenía epidemias. Con el coronavirus, primero sostuvo que era una invención demócrata para echarlo de la Casa Blanca. Luego, un “virus chino”. Hace tres semanas hablaba del retorno de los trabajadores americanos en Pascua, situando la economía por encima de los muertos para “salvar el país”. Pero, al final de marzo, cambió de opinión, conmovido ante lo que veía en su barrio de Nueva York: camiones frigoríficos repletos de cadáveres, bolsas con cuerpos en los pasillos de los hospitales… Su más alto consejero en materia de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, le hizo saber que, de seguir relajando las medidas necesarias, morirían 2 millones de estadounidenses. Como concluía un comentarista, “ni el peor psicópata se echaría al hombro esa carnicería”. Así que Trump cambió radicalmente sus directrices ante la epidemia: aislamiento indefinido. La excandidata demócrata Hillary Clinton tuiteó: “La campaña de ‘American first’ se ha cumplido. Somos el primer país del mundo en infectados”.



ANTONIO ALBIÑANA