La caza internacional de opositores

La situación de la atleta de los Juegos Olímpicos Krystina Tsimanouskaya, refugiada esta semana en Viena desde al aeropuerto de Tokio, cuando se la pretendía secuestrar hacia su natal Bielorrusia para confinarla a la fuerza por disidente; o la del también opositor bielorruso Vitaly Shishov, hallado muerto el martes pasado en un bosque de Kiev, donde estaba refugiado, con una escenificación de ahorcamiento voluntario, ‘hazañas’ del sátrapa bielorruso, Lukashenko, capaz de secuestrar un avión para detener a un opositor, han puesto de manifiesto ante la opinión mundial la escalada en la persecución impune de disidentes más allá de sus fronteras de origen en diferentes partes del mundo: desde el Cáucaso a Oriente Próximo, África o Asia Central.

Espectacular ha sido, hace pocos días, el intento de secuestro de la periodista y disidente iraní Masih Alinejad, presentadora del programa vía satélite de Voice of America Persian, frustrado en el último momento en Nueva York por agentes del FBI, cuando se trataba de conducir a la fuerza a esta popular comunicadora, crítica con el régimen de los ayatolás, hacia Venezuela por vía marítima y desde allí a Irán, para juzgarla y tal vez ejecutarla, como ha sucedido con otros disidentes exiliados.



Según un reciente informe de la organización Freedom House, entre 2014 y 2020 se produjeron más de 600 casos de secuestros, asesinatos y extradiciones fraudulentas llevadas a cabo por 30 países, en una creciente tendencia de Estados autoritarios a perseguir a sus exiliados y disidentes en países extranjeros.



Un caso paradigmático fue el del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, convencido desde Estados Unidos, donde residía, para que acudiera a la embajada en Turquía, en la que obtendría los papeles legales para su novia. Allí, en mayo de 2018, fue asesinado y desmembrado por un comando perteneciente a la guardia personal del máximo dirigente saudí, Mohamed bin Salmán, a quien un informe desclasificado de la inteligencia estadounidense identifica plenamente como instigador del asesinato del periodista.



La comunidad internacional está en mora de perseguir, en nombre de los derechos humanos universales, los crímenes internacionales contra disidentes, sin mediar intereses geopolíticos que sirven para condenar a unos e ignorar a otros. El presidente ruso, Putin, es justa y universalmente condenado por la persecución y el envenenamiento de opositores, mientras que el régimen saudí, aliado especial de Estados Unidos, no sido sancionado por el crimen de Khashoggi, por poner un ejemplo.



“Hay que revisar los protocolos internacionales en la materia y corregir la impunidad con que se están incrementando el uso de la violencia y las extradiciones extrajudiciales contra disidentes, con respuestas claras y sin rodeos”, acaba de declarar Agnès Callamard, relatora de Naciones Unidas en la materia.

P. S. La pandemia de los no vacunados. Así se ha referido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la situación de un país donde sobran las vacunas y faltan quienes quieran inmunizarse.



Sigue esta columna en su batalla (tal vez inútil) frente a la inanidad de los negacionistas, no solo de la necesidad de las vacunas, sino sobre la propia dimensión de la pandemia, ante una situación, la variante delta, en la que ya se ve como imprescindible que esté vacunada la totalidad de la población para llegar a la inmunidad social. Sin embargo, aún hay quienes esgrimen una presunta ‘libertad personal’ frente a lo que, por ejemplo en Francia, llaman la ‘dictadura sanitaria’. Se trata de “vida o muerte”, declara Biden; mientras el presidente francés, Macron, habla de la “irresponsabilidad y el egoísmo” de los “antivacunas”. Ante la perspectiva de un colapso hospitalario por la llegada de nuevas variantes del covid que arraiguen entre los no vacunados, con dimensiones insospechadas, la analista Milagros Pérez Oliva pregunta a los negacionistas desde el diario El País: “¿Qué número de vidas están dispuestos a sacrificar en aras de su libertad individual?”.

ANTONIO ALBIÑANA