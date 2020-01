Irak, Afganistán: la paz en 2020

Tal vez no una completa paz, pero el mundo debe avanzar en la resolución de estos dos conflictos que han ensombrecido el fin del 2019. Una primera iniciativa debe partir de Estados Unidos. Trump ha anunciado que sacará a su país de estas guerras lejanas y mal conocidas. Se espera que cumpla con su promesa antes de la cita electoral del próximo mes de noviembre.

En Irak se trata de los últimos coletazos de la invasión de EE. UU. con apoyo británico en 2003, una operación que el propio Donald Trump calificó en su momento como “un gran error histórico”. Como se recordará, estadounidenses y británicos arrasaron a Irak y ahorcaron a su presidente Sadam Husein, al que habían considerado su aliado hasta ese momento, con el falso pretexto de que almacenaba “armas de destrucción masiva”.



Una vez instalados en Bagdad gobiernos civiles, casi siempre corruptos e inestables, EE. UU. ha quedado en el centro del avispero de Oriente Próximo: Irak, Irán Siria; con una fuerza residual de unos 6.000 soldados y ‘contratistas’ de confusa actividad. La muerte de uno de estos por una milicia proiraní, que forma parte del aparato de seguridad oficial iraquí, fue pretexto para bombardeos con 25 víctimas. Inmediatamente, los iraquíes se amotinaron tratando de prenderle fuego a la embajada de EE. UU. durante varios días. En suma: Estados Unidos debe salir de Irak cuanto antes y dejar que la situación la arreglen las fuerzas locales, con sistemas de interposición de Naciones Unidas si son necesarios.



En Afganistán se desarrolla, según la ONU, “el conflicto más letal del planeta”. EE. UU. invadió este país de 38 millones de personas, para buscar a los causantes de los atentados a las Torres Gemelas: media docena de aviadores formados en academias estadounidenses y en Arabia Saudí. El resultado: centenares de miles de víctimas, entre ellas 3.200 muertos norteamericanos. Nada se ha resuelto desde 2001. “Un caos y un desastre total”, en palabras de Trump. Ahora EE. UU. plantea una salida lo más honrosa posible, cuando los talibanes controlan más de la mitad del territorio, pidiéndoles “que no alberguen terroristas y negocien con los demás afganos para encontrar un alto el fuego”.



El diario ‘The Washington Post’, que en 1971 publicó los ‘Papeles del Pentágono’, demostrando que todo lo que informaba el Gobierno sobre la guerra de Vietnam era falso, acaba de dar a conocer los ‘Afganistán Papers’, demostrando que sucede lo mismo con lo relatado sobre la campaña en aquella república asiática. El informe incluye decenas de entrevistas, como la realizada al general Douglas Lute, alto mando de la Casa Blanca en las administraciones Bush y Obama: “Nos faltaba una comprensión de base de lo que es Afganistán, no sabemos lo que hacíamos allí”, declara.



Interesantes son las notas que dictaba diariamente el propio secretario de Defensa Donald Rumsfeld. En una, de 2001, señala sobre Afganistán: “No tengo ningún tipo de visibilidad sobre quiénes son los malos”. Ridículo, si no mediaran decenas de miles de víctimas.



P. S. 1 Periodistas. Según el Comité para la Protección de Periodistas (una organización sin ánimo de lucro basada en Estados Unidos), en la década de 2010 fueron asesinados en el mundo 554 periodistas y 49 colaboradores. Sin duda han sido muchos más, tal vez una cifra equivalente, en casos que no han podido ser esclarecidos por el CPJ y han quedado impunes. Junto con este panorama de muerte, el trabajo de los periodistas está herido por muchos gobiernos que aplican la persecución y la censura.



P. S. 2 Sugerencia. Después de la cumbre mundial sobre el clima, que terminó hace unos días en Madrid sin acuerdo serio alguno, el cineasta Fernando Trueba plantea una propuesta: “Convendría una cumbre del clima, pero de otro clima, el del entendimiento. Para llevarla a cabo sería necesario que los convocados entregaran a la entrada el arma más mortífera que portan en la cartuchera. No es otra que la hipocresía”.



ANTONIO ALBIÑANA