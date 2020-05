Imprevisible Donald Trump

Cuando el presidente de Estados Unidos encaraba el año electoral con la buena noticia de un cierto repunte económico y con la invisibilidad de su oponente, Joe Biden, la irrupción de la pandemia del covid-19 y su desastrosa y errática gestión, criticada desde sus mismas filas republicanas, hacen tambalear sus posibilidades de ser reelegido en noviembre. Incluso, en el entorno presidencial no se descarta aplazar las elecciones si las encuestas pintaran mal. Trump, desconectado de la mayoría de estadounidenses, transita entre el ridículo de sus consejos terapéuticos y la pérdida de cualquier liderazgo global de la hasta ahora primera potencia del mundo.

Cuando el mundo entero se ha reído de su ocurrencia de combatir el covid-19 con inyecciones de lejía, el presidente apareció hace unos días declarando que se automedicaba con hidroxicloroquina, una medicina que está negada como terapia eficaz contra el virus por las autoridades médicas. ¿Una de sus 13 mentiras diarias que contabilizan algunos medios? Al mismo tiempo, Trump renueva su ofensiva contra China como culpable “criminal” de la pandemia y contra la OMS como cómplice en su presunta ocultación del contagio. Así está consiguiendo que los chinos, con sus ayudas científicas y en materiales de bioseguridad a todo el mundo y con refuerzo financiero a las autoridades mundiales de salud, afirmen una fuerte presencia positiva a escala internacional.



En el ámbito interno, Donald Trump sigue con su purga de funcionarios ‘díscolos’. El último, Steve Linick, inspector del Departamento de Estado que investigaba la venta de armas a Arabia Saudí, oficialmente suspendida por el Congreso en 2017. Por su parte, Rick Bright, que dirigía la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, la agencia para desarrollar una vacuna contra el coronavirus, se ha visto obligado a dimitir por no seguir las directrices de la Casa Blanca. En este caso, como en el de la famosa hidroxicloroquina, algunos periodistas investigan una posible colusión entre la Presidencia y ciertas empresas farmacéuticas.



Percibiendo un déficit en su apoyo interno, Trump ha emprendido una especie de huida hacia adelante en clave patriótica y nacionalista. Hace pocos días, en la visita a una fábrica en Pensilvania, declaraba: “Mi objetivo es que nosotros produzcamos todo lo que América necesita (...), construiremos un futuro glorioso con manos americanas, coraje americano y orgullo americano”. Pero las cifras de muertes y retroceso económico presiden el panorama en este año electoral: casi 100.000 decesos, un millón y medio de afectados por la pandemia y 36 millones de puestos de trabajo perdidos, por el momento. La última iniciativa, colgar en la fachada de la Casa Blanca una gran pancarta pregonando que Estados Unidos está haciendo muchas pruebas sobre el coronavirus, no puede ser más patética.



El columnista Timothy Egan, de ‘The Washington Post’, se lamentaba hace unos días: “Solo unos pocos países han gestionado esta crisis peor que Estados Unidos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo nos hemos vuelto tan disfuncionales e incompetentes?



P. S. Ultras en acción. En Madrid (España) se reúnen cada tarde grupos de extrema derecha en el barrio de Salamanca, el más rico de la ciudad, para manifestarse contra las medidas destinadas a impedir la difusión del coronavirus, el confinamiento y, de paso, intentar tumbar al gobierno de Pedro Sánchez. La imagen resumen puede ser la que muestra a un individuo tratando de destruir una señal de tráfico con su palo de golf.



En el centro de Berlín concurre cada sábado una mezcla de ultraderechistas, antisemitas, conspiranoicos, antivacunas y negacionistas, contra la política de salud de Angela Merkel, al grito de “la pandemia no existe”. El teórico del ‘complot’ se llama Ken Jebsen, y ya recoge miles de seguidores en su partido, Escépticos del Coronavirus. Decía Einstein: “Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana... y del universo no estoy seguro”.



ANTONIO ALBIÑANA