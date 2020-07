Guerras olvidadas

Mientras se desarrolla la prolongada, incierta y universal pandemia de covid-19, y a despecho de las peticiones de paz o suspensión de hostilidades del secretario general de la ONU o del papa Francisco, persisten en el planeta más de 20 guerras nacionales o internacionales: Yemen, Irak, Siria, Sudán, Somalia, Afganistán, El Sahel, alto Karabaj, Cachemira... junto con una serie de situaciones regionales de conflicto que podrían desembocar en cualquier momento en conflagración abierta.

Entre estas últimas, la de Israel, que ha decidido apropiarse del 30 % de Cisjordania (solo espera el visto bueno expreso de Donald Trump) lo que sin duda provocará un levantamiento palestino de imprevisibles consecuencias. Al mismo tiempo, el Gobierno israelí lleva a cabo una peligrosa escalada contra Irán, mediante ciberguerras que están sembrando el caos en puertos del estratégico estrecho de Ormuz. La crisis podría estallar inopinadamente en esta conflictiva región de Oriente Próximo.



Por otra parte, el Mediterráneo oriental se constituye en los últimos tiempos en un verdadero avispero a propósito de Libia, uno de los principales productores de petróleo y gas. El país está dividido y en guerra latente. Turquía ha enviado fuerzas militares para favorecer al Gobierno de Trípoli, frente a la facción de Bengasi, apoyada por Egipto y Rusia: las hostilidades son permanentes.



De las guerras abiertas, cabe mencionar las dos que protagonizan las más importantes catástrofes humanas del planeta: Siria y Yemen. Siria, cuya guerra civil se inició hace casi 10 años, con la brutal represión del presidente Bashar al Asad de una incipiente “primavera” de demandas democráticas, sufre una crisis humana sin precedentes con 5 millones de desplazados, 2 millones de refugiados internos y varios millones más en Líbano, Irak y Turquía. En un país destruido, sin servicios de salud pública normalizados, aparece la amenaza del coronavirus, que puede ser catastrófica en los campos de refugiados, mientras que el llamado Ejército Islámico vuelve a expandirse por la geografía de Siria.



Por su parte, Yemen atraviesa el quinto año de una guerra que se inició cuando los rebeldes hutíes, de religión chií, tomaron el poder enfrentándose a la reinante monarquía teocrática zaydita (suní), apoyada por Arabia Saudí, que, pertrechada con armamento vendido por Occidente, no ha cesado de hostigar la zona hutí, bloqueando a más de 20 millones de personas que sufren toda clase de privaciones, en la peor crisis humana a escala mundial.



Una guerra ignorada es la que se produce en el glaciar de Siachen, donde soldados indios y paquistaníes llevan años matándose en el campo de batalla situado a mayor altura de todo el mundo, mientras el hielo se deshace a sus pies, en un fenómeno, la fusión de los glaciares, que puede conducir a ambos países a un desastre de insospechadas dimensiones. Según la escritora india Arundhati Roy, esta guerra “es la metáfora más apropiada de la locura de nuestros tiempos”.



P. S. Racismo sin fronteras. La grabación es de unos 45 minutos. Entre quejas de dolor se escucha: “Negro de mierda, hijo de puta (...) he fallado, ¿eh? Si no, te reventaba las costillas de un balazo (...) la próxima vez que veas a la policía, corre, vete más lejos de África”. Mientras el detenido dice: “Por favor, dejadme en paz, que soy un humano como vosotros”, el agente le responde: “¡No eres humano, eres un mono, negro de mierda!”. La escena no se desarrolla en Mineápolis ni en otro lugar de la “América profunda”, sucede en San Feliú, municipio de Barcelona, la ciudad considerada más moderna y europeizada de España. La joven víctima, de 20 años, permanece esposada por un policía catalán tras un desalojo. La grabación, difundida por SOS Racismo, muestra la tendencia hacia la arbitrariedad y el abuso de uniformados que carecen de adecuada selección, formación democrática y asimilación de los derechos humanos. En cualquier lugar del mundo.



ANTONIO ALBIÑANA