España: sin remedio

El título de la gran novela de Antonio Caballero puede servir de diagnóstico para la situación española actual y, por extensión, definir la incapacidad de sus dirigentes políticos para llegar a acuerdos y evitar la convocatoria para el próximo 10 de noviembre de las cuartas elecciones en cuatro años, en los que el país ha permanecido estancado en muchos aspectos.



“Inestabilidad, incertidumbre, parálisis, caos” podría ser la síntesis, según Xavier Bru de Sala.

Con el escenario que dejaron los comicios del pasado 28 de abril –mayoría para los socialistas, pero insuficiente para gobernar– era necesario un acuerdo político entre distintas formaciones, y España no tiene cultura de pactos políticos estables. Nunca han funcionado, si exceptuamos el Frente Popular republicano, anterior a la dictadura de Franco. El escenario político español actual muestra el final del bipartidismo que ha presidido la última etapa democrática –socialistas frente a populares– y con el que no había problemas para obtener mayorías. Con la entrada en liza de nuevas fuerzas, a la izquierda y a la derecha, se ha instalado un multipartidismo que exige coaliciones para gobernar. La salida más lógica era un pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, situado a su izquierda, con el apoyo de las minorías nacionalistas.



La situación problemática de la economía, con una recesión en puertas, el panorama internacional y el desgobierno tan prolongado en España, requería planteamientos de generosidad y altura política. Sin embargo, la negociación estuvo presidida por la demanda de puestos ministeriales por Podemos, en lo que el sociólogo Gil Calvo denomina “el orgullo desmedido de su líder, Pablo Iglesias, que lo lleva a jugarse el destino del país para satisfacer sus ansias de grandeza”, y por el personalismo del líder socialista Pedro Sánchez, que mantuvo en las últimas semanas como única salida un gobierno en solitario con apoyo externo del resto de la izquierda, al modo portugués, y al que sus consejeros áulicos recomendaban ir a unas nuevas elecciones de las que espera salir fortalecido. Así que a última hora se rompieron las negociaciones y la posibilidad de un gobierno para España: “La hora de los irresponsables”, sentenciaba el director del diario liberal ‘La Vanguardia’. La sociedad española es la que menos confianza tiene en sus élites políticas de Europa, y las encuestas muestran esta como la segunda preocupación de los españoles: el 82 por ciento cree que los políticos solo miran por sus propios intereses.



Sin acuerdo para investir presidente, mañana a las 12 de la noche se cierra el Parlamento y se convocan nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre. Aunque en principio se espera que en estos próximos comicios las derechas sumadas no alcanzarán mayoría suficiente para gobernar; tampoco el socialista Sánchez, aunque espera avanzar posiciones, alcanzará el número suficiente de escaños para una mayoría de gobierno sin pactar: la situación actual.



Algunos factores pueden trastocar este pronóstico. En primer lugar, el descontento por la situación de un ‘gobierno en funciones’ durante los últimos meses, que no puede gobernar realmente, sin presupuestos, con un déficit de inversiones sociales que paga el ciudadano y con las regiones desfinanciadas. A eso hay que añadir el cansancio de la gente por una falta de acuerdo de gobierno que no entienden y aumentará la abstención, especialmente entre los votantes de izquierda; la derecha es más disciplinada. La campaña electoral, que afortunadamente durará muy poco, estará basada en el relato: quién tiene la culpa de que las elecciones hayan tenido que repetirse. Luego, seis meses de incertidumbre hasta llegar a la estabilidad política y de gobierno después de cinco años perdidos.



Son muchos los que piensan, con el analista Iñaki Gabilondo, que el problema de España es el fracaso de sus partidos y de sus líderes, irresponsables e incapaces.



ANTONIO ALBIÑANA