España ingobernable

La mayoría de las noticias internacionales sobre las recientes elecciones españolas, cuatro en dos meses, y sobre el futuro del país, concluyen en la victoria del socialista Pedro Sánchez, con el lunar de la pérdida de Madrid y el inicio normal de una nueva legislatura por él presidida para los próximos cuatro años.

La realidad es bastante más compleja. Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) han ido perdiendo el gobierno en las tres regiones más importantes de España: Andalucía, Cataluña y, ahora, Madrid, que representan más de la mitad de la población española. En Cataluña, los independentistas arrebataron al Psoe el gobierno y acaban de ganar el Ayuntamiento de Barcelona. Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, emblemáticos para la política española, fueron perdidos por los candidatos de Sánchez el domingo pasado.



En las elecciones generales celebradas en abril, el presidente en funciones ganó con un considerable avance para el Psoe, el 38 por ciento, pero con escaños insuficientes para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno español. La esperanza estaba en la formación de un bloque de izquierdas con Podemos, pero la formación ha ido cosechando fracasos en estos comicios. Este partido surgió, hace cinco años, del movimiento de los indignados y logró notables éxitos iniciales. Pero en la actual etapa preelectoral culminó su viaje a ser un partido más, con los defectos de la vieja política: fraccionamiento interno, lucha por el poder, personalismos, ambiciones sectarias... algo que su electorado no le ha perdonado, quitándole casi un millón de votos y decenas de escaños en todos los niveles, de forma que ya no puede ofrecer un pacto sólido de gobierno.



Así que Pedro Sánchez se encuentra solo y en minoría. Intenta dirigir su mirada hacia el supuestamente centroderechista Ciudadanos, pero su líder, Albert Rivera, lo detesta e incluso ha hecho amagos de aliarse con la ultraderecha más tóxica. Su Consejo ya ha hecho saber al presidente en funciones que solo entablará conversaciones para un pacto si instaura el estado de excepción en Cataluña, eliminando su actual gobierno autonómico, una iniciativa que sería un mayor problema español y lo enfrentaría a dos millones de ciudadanos.



El líder socialista ha dado a conocer su intención de gobernar en solitario a partir de un pacto de investidura con las minorías, que cada una se cobrará más delante en detrimento de la acción de gobierno, y con la tarea homérica de pactar cada iniciativa legislativa o social con una administración de ‘geometría variable’, en un país poco acostumbrado a los pactos y nada a las alianzas políticas. Desde las filas del Psoe, algunos proponen ante tan difícil gobernabilidad arrojar la toalla y convocar nuevas elecciones, que serían las quintas en un año.



Mientras tanto, los ultras posdemocráticos de VOX, frente a los que distintos sectores democráticos proponen levantar un “cordón sanitario”, afilan los cuchillos para propugnar reformas que evocan la dictadura franquista en el terreno social, la memoria histórica, los derechos de las mujeres y las minorías, etc. Van a poder hacerlo con la influencia que esperan alcanzar en los gobiernos de Madrid, como la que ya detentan en Andalucía, y a la que tienen que plegarse los partidos de la derecha para formar mayorías. El caos está servido.



P. S. Al final, las derechas antieuropeas ganaron en países tan importantes como Francia, Italia, Gran Bretaña o Polonia, aunque, en vísperas electorales, perdieron fuerza en varios países por diversos escándalos. El más importante dinamitó el Gobierno de Austria, cuando un video grabó al vicecanciller Christian Strache recibiendo el soborno de una oligarca rusa, al parecer enviada por Putin. Se conoce que estos feroces nacionalistas aflojan sus convicciones ante el brillo del oro de Moscú.



ANTONIO ALBIÑANA