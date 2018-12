España en crisis

El año se cierra en España en medio de la mayor incertidumbre. Nadie sabe muy bien qué va a pasar con el mapa político en los próximos meses, cuánto va a durar el actual gobierno –que preside Pedro Sánchez con una gran inestabilidad– ni cómo va a sustanciarse el proceso catalán: hacia la independencia, según algunos; hacia el sometimiento al Estado español con o sin reforma constitucional, según otros.

Sánchez fue elegido tras una ‘moción de censura’ contra su antecesor, Mariano Rajoy, que sufrió la abrumadora corrupción de su Partido Popular. En ese momento, el representante socialista, con una minoría de 85 diputados (sobre 350), contó con el apoyo circunstancial o la abstención de otras fuerzas de izquierda y las minorías vasca y catalana. En los meses siguientes le han ido racionando su adhesión, hasta prácticamente dejarlo solo en un momento en el que Sánchez enfrenta la presentación de los Presupuestos para 2019.



Si no logra salir airoso del decisivo debate presupuestario en el Parlamento, se vería obligado a convocar unas elecciones anticipadas que podrían aportar una situación gravemente azarosa al panorama político español.



Entre los dirigentes del Partido Socialista he podido constatar la división entre quienes piensan que se debe llamar a las urnas cuanto antes, aprovechando la ventaja (no la mayoría absoluta) que les dan las encuestas, y los que creen que hay que resistir hasta que se resuelvan otros factores como la situación en Cataluña o los comicios europeos del próximo mes de mayo.



El último factor de zozobra lo han aportado las elecciones en Andalucía (la región más extensa de España), celebradas el pasado fin de semana y en las que los socialistas, no obstante obtener una ligera mayoría, han perdido la hegemonía y la capacidad de gobierno que han tenido durante 36 años. Las diferentes derechas –Ciudadanos, Partido Popular y Vox– suman la mayoría de votantes, con más de un 40 por ciento de abstención. Lo más singular y preocupante de los recientes comicios andaluces ha sido, sin duda, la irrupción de este último partido de carácter ultraderechista –para algunos politólogos, simplemente fascista– que, con cerca de 400.000 votos, ocupará 12 escaños en el parlamento autonómico y al que se le augura una significativa presencia a nivel nacional en las próximas citas electorales.



Vox, en la onda del fenómeno nacional-populista que azota una gran parte de Europa, ha añadido al mensaje engañoso del miedo a los inmigrantes, cuya expulsión inmediata demanda, una bazofia machista representada en los mensajes de su cabeza de lista por Sevilla –el juez prevaricador Francisco Serrano, reclamante de la anulación de las leyes del aborto o contra la violencia de género vigentes en España–, además de atacar a las feministas, a las que insulta como “feminazis”.



Los análisis poselectorales acusan también a la mala gestión de la izquierda de la atonía de sus votantes naturales, que dejó a centenares de miles en su casa por la aplicación de políticas económicas neoliberales; en la práctica: “Una fábrica de generar perdedores del modelo económico”, según Juan Carlos Monedero, del partido Podemos.



Finalmente, el ‘factor catalán’, con la pulsión independentista aún minoritaria, está siendo decisivo en España para la vigorización de la derecha, defensora a ultranza de la ‘unidad patria’ y que acusa con eficacia electoral al presidente socialista Pedro Sánchez de hacer concesiones a los separatistas para que lo apoyen políticamente.



La voladura del sistema institucional que ha presidido la política española de las últimas décadas sucede cuando se celebra en estos días el 40.° aniversario de la Constitución democrática que supuso el final del régimen franquista. Para el prestigioso sociólogo independiente Enrique Gil Calvo: “No hay nada que celebrar, pues la democracia española se encuentra atravesando una crisis agónica de imposible solución”.



ANTONIO ALBIÑANA