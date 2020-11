España: alarma y desconcierto

España es el país europeo con mayor número de infectados por covid-19 en términos absolutos y relativos (tal vez con la excepción de Bélgica). También, el de la más caótica gestión de la pandemia, en parte por su división en 17 comunidades de distinto signo, cada una autónoma en materia sanitaria. Los intereses políticos de la oposición, con la ultraderecha fascista mayor del continente, han convertido la crisis sanitaria en materia arrojadiza contra el Gobierno de izquierda, mientras crece la crispación social.

Ante el avance de la pandemia, con una segunda oleada del virus en avance catastrófico, el jueves pasado, el gobierno de Pedro Sánchez, que considera que España atraviesa “la etapa más dañina de la pandemia”, logró que el Parlamento aprobara el “estado de alarma” hasta el próximo mes de mayo. Una medida que tanto ultraderecha de Vox como el Partido Popular han calificado como “atropello legal”, “tiranía” o “estado de excepción encubierto”. Ambas formaciones compiten para hegemonizar lo que se denomina el ‘franquismo sociológico’, la derecha más recalcitrante que se mueve entre el negacionismo ‘conspiranoico’ de la pandemia y la manipulación sin escrúpulos contra las restricciones preventivas desde el populismo reaccionario.



Ese es el drama actual de España en medio de la crisis sanitaria, económica y política, cuando las estadísticas oficiales dan más de un millón de infectados, que el propio Presidente dice que pueden ascender a tres, y que medios científicos elevan a más de cinco millones reales de casos. El primer caso se produjo en el hospital de Torrejón, cerca de Madrid, a finales de febrero. Dos semanas después se aplicó el estado de urgencia y el Gobierno decretó medidas de confinamiento. Pero chocó con las comunidades autónomas, cada una de las cuales aplicó el combate a la pandemia según le pareció, sin ninguna coordinación. Especialmente escandaloso fue y sigue siendo el de la Comunidad de Madrid, con una población superior a la de Dinamarca o Noruega y manejada por el Partido Popular, que ha usado la epidemia para enfrentarse políticamente al gobierno socialista, con un manejo catastrófico de la crisis y una cifra récord de contagiados y muertos. La última ‘hazaña’ de su presidenta ha sido la inauguración de un hospital dedicado al covid-19, que carece por completo de médicos y personal de salud.



Aunque la emergencia sanitaria, hoy en su peor momento, exigiría dejar al margen la lucha partidista, España se muestra como una democracia frágil, donde siguen creciendo los delitos ‘de odio’ y donde no existe lo que se denomina un espacio democrático compartido, ni siquiera para hacer frente a la pandemia.



Mientras tanto, como señala el diario ‘Público’, los ciudadanos están desconcertados, “sumidos en un abigarrado conjunto de sensaciones: hartazgo, depresión, abatimiento, desolación, ira, rabia...”.



P. S. 1. Nuclear. Tras su ratificación por Honduras en días pasados, el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (Tian), adoptado por la mayor parte de países de la ONU y ahora ratificado por más de 50, entrará en vigor a comienzos del próximo año, cuando todas las armas nucleares serán consideradas ilegales, según este instrumento multilateral jurídicamente vinculante con el que, según su secretario general, António Guterres, “se cumple la más alta prioridad de la ONU en materia de desarme”. Los países que están ratificando el tratado se comprometen a no fabricar, poseer o almacenar armas nucleares. Por cierto, Colombia no ha firmado aún la ratificación del Tian.



P. S. 2. La suerte está echada. En estas vísperas de las elecciones en Estados Unidos es interesante la reflexión con la que cierra su ensayo sobre los comicios el escritor Muñoz Molina: “... es muy triste que frente a la amenaza de Donald Trump y de todas las fuerzas abrumadoras que lo apoyan, el único candidato posible que la otra parte del país ha podido oponerle sea un rutinario profesional de la política, ese anciano bienintencionado y vacilante, Joe Biden”.



ANTONIO ALBIÑANA