El ‘trumpismo’, ¿tercer partido en EE. UU.?

“La presidencia de la primera potencia mundial no cambia a un hombre, pero revela quién es”.Michelle Obama

Con el distanciamiento de pesos pesados en la política estadounidense, como el fiscal general (ministro de Justicia), William Barr, o el líder de la mayoría republicana en el Senado, que encabeza el abandono progresivo de la mayoría de figuras del Partido Republicano, Donald Trump aparece cada vez más aislado en la soledad de la Casa Blanca, aunque siga en su batalla inane por demostrar que ha sido realmente el ganador de las elecciones presidenciales y enseñe los dientes enarbolando sus 75 millones de votantes. Esta ruptura con los republicanos, a quienes no les perdona estar reconociendo y felicitando a Joe Biden como nuevo presidente, ¿anunciaría el lanzamiento de Trump como líder de una nueva fuerza, el ‘trumpismo’, independiente de los grandes partidos Demócrata y Republicano? De momento, sin que nadie lo haya promovido, se acaba de anunciar como candidato a la presidencia para 2024.



Según el diario ‘The Guardian’, la dimisión de su hasta ahora aliado incondicional, el ministro de Justicia Barr, se lleva a cabo “contra la intención de Trump de pulverizar la Constitución americana”. Antes se había opuesto a la represión brutal contra los movimientos sociales contestatarios en el verano de este año, y la semana pasada se mostró contrario a ser cómplice de la batalla trumpista para demostrar un “fraude generalizado” en las elecciones, después de la derrota de 50 demandas en este sentido. En el mismo camino, el potente senador Mitch McConnell dejó esta semana en la estacada al hasta ahora presidente, encabezando la distancia del Partido Republicano respecto a lo que Trump empieza a representar, al tiempo que se muestra favorable a negociar con los demócratas un plan de ayuda a los más desfavorecidos por la crisis económica. Al día de hoy, ya son muchas las fichas republicanas que no quieren saber nada de Donald Trump, y mucho menos de su confesada “aspiración” de volver a la presidencia en 2024, al margen de la normal ritualidad: promoción partidista, primarias, etc. Mientras, institucionalmente, el Partido Republicano contiene el aliento, antes de dar la espalda definitivamente a Trump, en franca oposición con su aventurerismo rupturista con la institucionalidad y su instigación a una polarización social extrema.



Pero ¿qué es el ‘trumpismo’? ¿No se desvanecerá como un mal sueño tras la salida de la Casa Blanca de un personaje tan nefasto? Según el importante sociólogo Manuel Castells: “El trumpismo, momentáneamente derrotado en las instituciones, persiste porque es un producto de la crisis de la democracia y del asalto a la razón que subyace en las ‘fake news’ ”.



Decisivo será ver si se constituye en una apuesta electoral, más allá del bipartidismo que hasta ahora ha enfrentado, con sus reglas del juego centenarias, a demócratas contra republicanos.



P. S. Respirar. Según el más reciente informe de la directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, difundido por los más importantes medios internacionales, el simple y necesario hecho de respirar provoca 7 millones de muertes prematuras en el mundo por la inhalación de tóxicos que entran a los pulmones: ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas... El 90 % de la humanidad vive en lugares donde no se respetan las directrices de la OMS sobre calidad del aire. En su editorial del lunes pasado, este diario trataba acerca de la reciente conferencia internacional (virtual) sobre cambio climático, previa a la cumbre que se celebrará en noviembre en Glasgow: buenas noticias, como la futura incorporación de Estados Unidos o las promesas de China. Pero cada día aparecen nuevos datos negativos, como los que ofrecía el jueves la revista ‘New Scientist’, demostrando que las cifras sobre el calentamiento global están equivocadas al menos en un creciente 18 %. Urgen decisiones radicales, más allá de las buenas intenciones.



ANTONIO ALBIÑANA