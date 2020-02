El ‘plan del siglo’ de Donald Trump

Con bombos y platillos presentó en días pasados el presidente Trump un “plan de paz para Oriente Medio” que deberá significar “el acuerdo del siglo”, para dar fin al conflicto de 70 años entre israelíes y palestinos. Curiosamente, los palestinos estuvieron ausentes de la gestación y publicación del acuerdo, al contrario, por ejemplo, de los intentos de Bill Clinton cuando reunió en Camp David a Ehud Barak y Yaser Arafat en el 2000.

Trump convocó a la Casa Blanca no a las partes en conflicto, sino a los contendientes en las próximas elecciones de Israel. Allí estuvieron junto al “acuerdo del siglo” tres figuras sometidas a peripecias jurídicas: Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción; Benny Gantz, denunciado por el Congreso israelí por abuso de poder, y Donald Trump, sometido a la segunda fase en su proceso por destitución. Los tres se someterán este año a las urnas, por lo que algunos analistas internacionales califican esta propuesta como un mero “proyecto electoralista”.



La base del contenido del acuerdo es que los palestinos, a cambio de un indeterminado y futuro Estado, transijan en las cuestiones en las que han sido ampliamente respaldados por la comunidad internacional, cediendo los territorios ocupados en 1967 en Cisjordania y Jerusalén Este, descartando el desmantelamiento de los asentamientos ilegales israelíes en suelo palestino y aceptando el control exclusivo israelí sobre toda Jerusalén. A los palestinos se les ofrece una limitada soberanía sobre partes de Cisjordania, imposible de ejercer por la masiva presencia de asentamientos y tropas israelíes. Y nada nuevo para los al menos 5 millones de refugiados palestinos tutelados por la ONU para subsistir y para los que el acuerdo ignora cualquier posibilidad de que retornen a las casas y tierras de las que los despojaron en 1948.



La propuesta trumpiana “del siglo” ha tenido la virtud de unir a las distintas corrientes palestinas que se echaron a la calle el martes en Gaza y Cisjordania, abandonando sus diferencias para seguir a la Autoridad Palestina, representada por Mahmud Abás, con sede en Ramala. Muy importante ha sido el manifiesto dirigido a los dirigentes internacionales, principalmente a los mandatarios europeos, de personalidades israelíes como Michael Ben-Yair, exfiscal general de Israel; Avraham Burg, expresidente de la Knéset (Parlamento), o Alon Liel, exdirector general de Relaciones Exteriores. “El plan de Trump no resolverá, sino que profundizará el conflicto y lo hará permanente, con un grado de desigualdad que no se había visto desde la época del ‘apartheid’ en Sudáfrica”, declaran. Con una visión del “acuerdo” que no puede ser más descarnada, describen en su manifiesto: “El presidente Trump y el primer ministro Netanyahu actúan como dos lobos negociando cómo comerse una oveja”.



P. S. Buenas noticias de Italia. Las elecciones del domingo pasado en la región italiana de Emilia-Romaña no solo marcaban el futuro de esta importante región con capital en Bolonia, sino el de Italia –la tercera economía europea– y el del propio continente en el momento más crítico de su historia, con la separación británica. El líder nacionalpopulista Matteo Salvini planteó las elecciones como un plebiscito decisivo: si las ganaba, pondría en crisis al Gobierno y promovería unas elecciones anticipadas para las que de antemano contaba con la mayoría en los sondeos con un discurso xenófobo y antieuropeo. Afortunadamente, este nuevo vendaval populista fue frenado en la calle por el Partido Democrático de Nicola Zingaretti y, sobre todo, por el nuevo movimiento progresista de las Sardinas, similar al español Podemos, con un mensaje ecologista, feminista y europeísta contra los mensajes de odio de Salvini, logrando una holgada mayoría en las urnas. En Emilia-Romaña, la patria natal de Benito Mussolini, los italianos han cortado el paso al fascismo.



ANTONIO ALBIÑANA