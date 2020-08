El necesario refuerzo de la ONU

En momentos de desconcierto universal, con una crisis sanitaria en la que nadie sabe a qué aferrarse en medio de la mayor inseguridad global, se aproxima el 75.º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Justo cuando la humanidad siente la necesidad de una instancia de coordinación y solidaridad global. Desgraciadamente, la ONU no se está mostrando a la altura del desafío en el que todos estamos inmersos con la pandemia: ¿necesitamos otra arquitectura internacional, diferente a la que se creó tras la Segunda Guerra Mundial, o son viables reformas de fondo para que la ONU sea una referencia de paz y gobierno universal?

La catástrofe del covid-19 ha puesto de manifiesto lo endeble de todo el tablero de relaciones internacionales. Cada país, incluso en el interior de instancias supranacionales como la Unión Europea, está haciendo la lucha por su cuenta, como se está viendo estos días con las futuras vacunas. La pandemia ha pillado a la comunidad internacional en plena crisis de identidad. Todas las miradas se han dirigido a una ONU que ha puesto de manifiesto que está desbordada ante el reto que tiene delante. Su máxima instancia, el Consejo de Seguridad, no se ha reunido una sola vez desde el comienzo de la crisis pandémica.



Si Naciones Unidas no ha servido en las últimas décadas para la resolución de más de cien guerras locales y regionales que han ido estallando desde su fundación, en 1945, con decenas de millones de víctimas, limitándose a ir detrás de los conflictos con “gestiones de administración de la paz”, publicando meras “recomendaciones” o asistiendo inane a catástrofes humanas como el genocidio de Ruanda, en el que fueron exterminadas 800.000 personas ante las narices de la ‘misión de paz’ de la ONU, hoy ante desafíos mucho más complejos, algunos con muy difícil definición de un ‘enemigo’, como la crisis climática, el desorden militar nuclear y la crisis por el coronavirus, urge retomar y adecuar el papel de la que hasta hoy es la máxima instancia de gobierno internacional.



En principio, la ONU tiene un defecto de origen. Fue organizada a medida de los 5 vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que cuentan con un derecho a veto en el Consejo de Seguridad del que no disponen el resto de miembros rotatorios de la institución, mientras que los acuerdos de la Asamblea General no son vinculantes. Así se han detenido condenas o iniciativas de paz en contra de la política de Estados Unidos o Rusia. Además de los que la Carta Fundacional considera “enemigos”, Japón y Alemania, son muchas las potencias que reclaman su derecho a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como India o Brasil.



Algunas instituciones académicas, centros de pensamiento y analistas, como Cristina Manzano (directora de esglobal), han difundido estos días las medidas que se necesitarían para hacer útil y reafirmar el papel de la ONU: analizar minuciosamente el papel de organismos, agencias e instituciones (como la escandalosamente inoperativa OMS). Acercar la Organización a la ciudadanía mediante una asamblea parlamentaria mundial, similar al Parlamento Europeo; crear una cámara de la sociedad civil de carácter consultivo que reconozca la participación de actores no gubernamentales; sustituir el Consejo de Seguridad por un consejo representativo de carácter ejecutivo; creación de una Fuerza Internacional de Paz y de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, mejorar la gobernanza medioambiental... todo en aras de diseñar unas Naciones Unidas capaces de ser un referente global que recupere la esperanza de un mundo más justo y en paz, eficaz para encarar los nuevos retos globales.



El diplomático sueco Dag Hammarskjöld, que fue secretario de Naciones Unidas, afirmaba: “La ONU no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno”. Lo dijo un poco antes de morir, en la noche del 17 de septiembre de 1961, cuando su avión fue derribado mientras viajaba en misión de paz al Congo.



ANTONIO ALBIÑANA