El necesario cierre histórico

“(...) Nuestra historia, ese mar, ese inmenso depósito de sufrimiento humano”. J. Gil de Biedma



No me parece descabellada la propuesta del presidente mexicano, López Obrador, de sugerir a los españoles que pidan disculpas por los crímenes y atropellos causados en su “descubrimiento” o conquista colonizadora de América. Sostenía Hannah Arendt: “No somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados, pero sí responsables de ello”.

El rey Felipe de Bélgica acaba de pedir disculpas públicas, en el 60.º aniversario de la independencia de Congo, “por la violencia, la crueldad y los crímenes cometidos por el Estado belga durante la colonización”. Efectivamente, su antecesor Leopoldo II se hizo inmensamente rico expoliando el Congo y esclavizando a sus gentes con el caucho, el marfil y minerales varios. A los negros que no recogían la cuota mínima de caucho les cortaban las manos. El protagonista de ‘El corazón de las tinieblas’, de Conrad, resume su vida y la del Imperio belga: “El horror, el horror”.



A las confesiones del rey de los belgas han sucedido los ataques y agresiones contra las estatuas dedicadas a Leopoldo II, en medio de una oleada internacional para derribar monumentos que a la gente le parecen erigidos para homenaje a la memoria de racistas y sangrientos colonizadores en todo el mundo, en una especie de ola de cólera. ‘Sacar a los criminales del espacio público’ parece ser la consigna de los indignados en Bélgica, el Reino Unido, Congo, Estados Unidos... y últimamente en Popayán, a propósito de aquel Belalcázar, prófugo de la justicia española, desaprensivo, cruel y racista, que recaló en tierras colombianas como heroico conquistador y presunto fundador de ciudades.



Ante esta multiplicación de protestas, algunos proponen dejar las cosas como están, en aras de una especie de relativismo ‘contextualizador’: no hay que examinar con criterios de hoy lo sucedido hace siglos. No estoy de acuerdo del todo. En todas las épocas, la historia de la humanidad ha estado penetrada por las ideas de respeto al ser humano, de libertad, de apoyo mutuo, de no discriminación, de emancipación...



Contra la esclavitud, como base del sistema griego, justificado con argumentos racistas por Aristóteles, se erigieron escuelas como la de los epicúreos. Contra las dudas de Santo Tomás sobre si las mujeres tuvieran alma o no y serían solo objeto en manos de los hombres, que prevalecieron durante siglos, hay toda una historia de lucha por la emancipación femenina que llega hasta hoy. Mientras que en Valladolid, en 1550 se cruzaban argumentos teológicos para decidir acerca de la “naturaleza humana” de los indios, gentes como el fraile Bartolomé de las Casas denunciaban abusos y defendían los derechos de los indígenas del “Nuevo Mundo”.



En cuanto a las estatuas, convendría algún acuerdo ciudadanos/regidores, para eliminar las situaciones más lacerantes para la memoria de los oprimidos. En España desaparecieron sin mucho conflicto las estatuas dedicadas al dictador Franco, que presidían las plazas de muchas capitales, una vez llegó la democracia. Pero lo más interesante para retener de este país es la reciente “Ley de memoria democrática”. Una norma que va a regir la elaboración de los textos de primaria y bachillerato con el objeto de “construir una memoria democrática común de todos los españoles”.



Iniciativas así podrían plantearse en todas partes, para no tener necesidad de derribar nada, que no sea imprescindible. Como una tarea ‘normalizadora’ para las futuras generaciones, con manuales y textos que en Colombia se podrían proponer a intelectuales como Antonio Caballero o Jorge Orlando Melo, con la finalidad de formar ciudadanos en democracia, sin mucha cuestión ‘inmarcesible’, con un país construido a base de logros, progresos, victorias y crisis. Porque, como decía mi amigo el físico Wagensberg: “Si no fuera por las crisis, aún seríamos bacterias”.



ANTONIO ALBIÑANA