El laberinto boliviano

En enero de 1874, el capitán general de Castilla, general Pavía, entró a caballo en el Parlamento español y desalojó a los diputados que estaban eligiendo a un nuevo presidente. Pasados cien años, una partida de guardias entró disparando tiros al aire en las Cortes de Madrid cuando se votaba a un nuevo jefe de Gobierno. Su jefe, el coronel Tejero, manifestó, pistola en mano, que esperaba la llegada del general que se iba a hacer con los destinos de España, en una tentativa que duró unas pocas horas. En el primer caso, los golpistas denominaron su acción “el acto del 3 de enero”. En el de febrero de 1981, la infame tropa y sus inspiradores se refirieron a su intervención violenta como “un golpe de timón para acabar con el separatismo antiespañol”.

Los ejecutores del golpe de Estado en Bolivia de noviembre del año pasado fueron mucho más sutiles que los bárbaros golpistas españoles. Los altos cargos militares y de policía ‘sugirieron’ al presidente Evo Morales que “desistiera” de su cargo para “pacificar el país”. Morales entendió bien el mensaje en el que se jugaba la vida: abandonó su presidencia y concertó un vuelo oficial para refugiarse en México.



El próximo domingo 18 se celebrarán, después de varios aplazamientos por la pandemia, elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, en las que el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, su antiguo ministro de Economía Luis Arce, figura como favorito en todas las encuestas. Comicios decisivos para Suramérica, aunque las peripecias de los de noviembre en Estados Unidos hayan opacado su inminencia.



Desde que llegó al poder en 2006, al frente del MAS, Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia en su historia, consiguió reducir la pobreza a la mitad en su primer decenio de mandato, logrando el mayor índice de crecimiento de Latinoamérica, alabado incluso por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, e incluyendo por primera vez a los indígenas (un 60 % de la población) y a las mujeres en la administración del país.



Pero en cerca de 14 años, Morales no logró asimilar el enfrentamiento de sus seguidores con las minorías blancas urbanas y con las influyentes clases medias y altas regionales, fundamentalmente basadas en Santa Cruz. Sin embargo, el mayor déficit en la gestión de Evo Morales fue el de no haber fomentado una estrategia de sucesión y sucesores de su mandato con una tendencia “providencialista” a atornillarse indefinidamente al poder, al margen de las limitaciones legales fomentadas por él mismo en la Constitución de 2009, que prohibían la reelección presidencial más allá de dos mandatos y que fue orillando con la asistencia del poder judicial.



Finalmente, en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, cuando Morales proclamó su victoria sobrada en la primera vuelta, se le atravesaron acusaciones de fraude, movilizaciones contra la izquierda desde distintos frentes, denuncias de manipulación desde la OEA y un clima de crispación que capitalizaron los poderes fácticos hasta lograr la salida del presidente. Se creó un régimen de transición presidido por la derechista vicepresidenta del Parlamento Jeanine Áñez, que no ha sido precisamente una lumbrera, por ejemplo, en la gestión de la pandemia de covid-19, que vulnera cruelmente a Bolivia.



La victoria anunciada del próximo domingo del candidato del MAS, Luis Arce, frente a la coalición de derechas protagonizada por el exvicepresidente Carlos Mesa, obliga a Evo Morales y a sus partidarios a resolver la asignatura pendiente que les plantea Bolivia: atraer a las capas medias y urbanas, fomentar la convivencia entre el mundo indígena y el no indígena y pactar con los poderes regionales. Evo Morales ha declarado así la intención de su movimiento: “Los excluidos no vamos a excluir a los excluidores de siempre”. Ojalá sea el final de la larga saga de golpes de Estado en Bolivia: 195 desde su independencia en 1825.



ANTONIO ALBIÑANA