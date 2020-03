El drama sirio

Sin duda, la preocupación central de la ciudadanía en estos momentos es la pandemia del coronavirus, cómo le afecta y cómo librarse de ella. Pero probablemente, en un cotidiano encerrado, sea interesante, una vez se cuente con la información imprescindible y actualizada, abrir el interés a otras cuestiones. Por ejemplo, sobre otros hechos que están pasando en el planeta. Paralelamente a la epidemia, siguen abiertos graves conflictos en Oriente Próximo y en algunas zonas del continente africano; Europa está sumida en debate identitario y de gestión: la emigración y su rechazo xenófobo están llevando a la zozobra a millones de personas; el enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudí sobre el petróleo ha conmocionado a las economías de muchos países.

La guerra de Siria, que ha iniciado en estos días su décimo año de existencia, es uno de los conflictos más inhumanos y de mayor complejidad del mundo actual. Se inició con el enfrentamiento entre el presidente y dictador Bashar al Asad y la oposición del llamado Consejo Nacional Sirio (apoyado por Estados Unidos), los kurdos (que controlan algunas zonas petroleras) y los islamistas. Inmediatamente se transformó en una “guerra subsidiaria” en la que medían sus fuerzas las grandes potencias nucleares del planeta acompañadas de los poderes regionales: Arabia Saudí, Israel, Irán, una especie de “guerra mundial” librada en el pequeño territorio de Siria, de unos 21 millones de habitantes. Con la consecuencia de más de 500.000 muertos, un tercio al menos civiles, más de 5 millones y medio de refugiados, 6 millones de desplazados internos y más de 9.000 niños asesinados o mutilados, según Unicef.



Esta organización de la ONU señala que desde 2011 han nacido en Siria 5 millones de niños, 1 millón ya son refugiados, en una guerra que ya se ha “cronificado” y deja a las nuevas generaciones sin futuro.



El secretario general de la ONU, António Guterres, que ha pedido un alto el fuego en todos los conflictos del planeta ante la pandemia del coronavirus, ha promovido sin éxito desde 2018 la negociación diplomática internacional como única salida al conflicto sirio, sosteniendo repetidamente que este “no tiene solución militar”. Lo está haciendo hoy cuando Siria es un país completamente devastado, que encarna sobre todo un drama humano de grandes dimensiones sobre el que no se atisba una solución en el inmediato plazo.



A los refugiados sirios se les persigue y apalea por las calles de Turquía. Los países del Golfo les han advertido que no serán bienvenidos. Grecia los ha amenazado de malos modos para que no pongan un pie en su territorio, en toda Europa sucede lo mismo. La práctica totalidad de los países del mundo les niega la entrada a su territorio. El periodista sirio Dalir Youssef escribe (desde Líbano) en un reciente artículo: “¿Qué le hemos hecho a la comunidad internacional para que nos trate así?”.



P. S. Buitres del coronavirus. Algunos lectores han criticado el “buenismo” universal que se desprendía de mi columna anterior (‘El triunfo de la decencia’). Destacan situaciones negativas que se están dando por el egoísmo y la manipulación. De acuerdo. Sin abdicar de la certeza de que la humanidad en decenas de miles de años progresó más por la cooperación que por la guerra, como acaban de ratificar diversos estudios científicos, hay que levantar acta de comportamientos durante esta pandemia que oscilan entre la estupidez y la maldad.



Entre los primeros, los que utilizando internet difunden bulos, remedios falsos, mentiras, etc.: simplemente imbéciles. Entre los segundos, los que crean ciberestafas, por ejemplo ofreciendo falsamente mascarillas para robar el correo del que responde. El colmo de los malvados se acaba de dar en España con una ofensiva ‘hacker’ con el objetivo de inutilizar los sistemas informáticos de los hospitales, secuestrando los sistemas y pidiendo un rescate para liberarlos. Son buitres carroñeando sobre la carne de los muertos, 4.500 en el momento de redactar estas líneas. ¡No pasarán!



ANTONIO ALBIÑANA