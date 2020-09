El cambio climático ya está aquí

Analizar el pasado y sacar conclusiones puede ser interesante, pero no es ciencia, esta se ocupa del futuro, por definición debe predecir lo que va a suceder en el dominio que se trate. Hace algunos meses, la revista ‘BioScience’ publicó un artículo titulado ‘Advertencia de los científicos del mundo de una emergencia climática’, en cuyo inicio se afirmaba: “Los científicos tienen una obligación moral de advertir claramente a la humanidad de cualquier amenaza catastrófica y de contarla tal como es. Sobre la base de esta obligación (...) declaramos clara e inequívocamente que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática”. Firmaban el trabajo cinco científicos, con William Ripple a la cabeza. Se sumaron de inmediato 11.258 científicos de 153 países del mundo.

Para seguir los efectos del cambio climático pasamos de la alarmante reducción de los hielos árticos y antárticos por el aumento de las temperaturas a los devastadores incendios de Australia, en medio de la gran ola de calor y sequía que asoló el país a fines del pasado año. Luego, a la oleada de incendios de Siberia hace solo dos meses por el inusual y prolongado aumento de las temperaturas, con cerca de 2 millones de hectáreas quemadas. De ahí, al Amazonas brasileño, con miles de fuegos en julio y agosto ligados a una deforestación estimulada por el entorno corrupto del presidente Bolsonaro: prácticamente un 20 % del bosque amazónico. A mediados de semana y debido a una gran sequía, el mayor humedal del mundo, el Pantanal brasileño, ardía fuera de todo control, y ya se habían consumido 2 millones de hectáreas.



La actualidad más ‘candente’ nos la está ofreciendo el oeste de Estados Unidos, donde la amplitud de los incendios, agravados por los vientos y la sequía, no tiene precedentes. En Oregón, 5 ciudades enteras han tenido que ser evacuadas. En California, ya han ardido más de un millón de hectáreas y cientos de miles de personas han sido desplazadas; todo ello, sin duda, por el calentamiento global y los efectos del cambio climático, según coinciden el mundo científico y medios como ‘The Washington Post’ o ‘The New York Times’, cuyo ‘Magazine’ augura que de seguir las cosas así en unos años, 13 millones de personas de la mitad inferior del país se verán obligados a desplazarse hacia el norte.



Mientras tanto, el presidente Trump sigue con sus bobadas, afirmando que los científicos no saben nada y que hay que esperar “mientras el clima se enfría”. No en vano, el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, llamaba estos días a Trump “pirómano climático”. El científico español Sánchez Ron reflexiona: ¿cómo pedirles cuentas a los negacionistas del cambio climático que ocupan altas magistraturas cuando los desplazamientos masivos y las muertes sean evidentes, y la ciencia indica que ocurrirán irremediablemente?



P. S. Justicia. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un grupo de soldados del sanguinario batallón Atlácatl de El Salvador irrumpió en la Universidad Centroamérica (UCA) y asesinó a su rector, el teólogo jesuita español Ignacio Ellacuría, y a otros siete profesores jesuitas, a la cocinera de la institución y a su hija de solo 15 años. Todos eran gente de paz. En una sociedad injusta y en guerra, Ellacuría abogaba por el diálogo como solución del conflicto interno, fomentando entre la ciudadanía una conciencia crítica al servicio de las mayorías populares, con la guía de la Teología de la Liberación. Para el Gobierno de El Salvador eran subversivos en “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”. Treinta años después del crimen, el tribunal de la Audiencia Nacional de España, a instancias de familiares y organismos de derechos humanos, acaba de condenar al coronel Orlando Montero, entonces viceministro salvadoreño de Seguridad Pública, a 133 años de cárcel como instigador de la masacre. Había intentado esconderse en Estados Unidos, que lo extraditó a España. Un triunfo de la justicia universal.



ANTONIO ALBIÑANA