El buen periodismo frente a las ‘fake news’

Fenómenos políticos en distintos continentes y la repercusión social de la pandemia de covid-19 han puesto de manifiesto la progresiva manipulación de centenares de miles de ciudadanos a través de las fake news, o de la post truth, rápidamente asimilada en español como posverdad. ¿Cómo actuar contra estos fenómenos avasalladores en democracia, sin caer en censuras o menoscabar la libertad de expresión? Para Natalia Junquera (El País), “ya existe un canal para denunciar la mentira, se llama periodismo”. Por otra parte, para la filósofa de la ética Adela Cortina: “Mentir no es libertad de expresión, es engañar y debe prohibirse radicalmente”.



A través de las redes sociales hemos visto nutridas marchas en Francia, Alemania o Bélgica, donde se moviliza masivamente a gente desinformada para que acuda a “manifestaciones por la libertad” –muchas veces manipuladas por la ultraderecha–, para oponerse a las medidas contra la pandemia, incluso para negar su existencia: un ejemplo de manipulación por las fake news. En el ámbito político, vimos cómo en Estados Unidos la mayoría de quienes invadieron el Capitolio de Washington habían sido conducidos por las redes sociales a creer que defendían así la democracia y que protestaban contra un usurpador, el electo Joe Biden.



Se ha llegado así a lo que algunos denominan la “banalización de la mentira”. Antes se pillaba a un político mintiendo y pagaba con su cargo o su prestigio. Hoy no pasa nada. Trump empezó diciendo que Obama había nacido en Kenia y que por tanto no podía ser presidente. Boris Johnson prometió prosperidad a los ingleses si salía adelante el brexit, y hoy en el Reino Unido todo el mundo está decepcionado con los resultados de la separación de la Unión Europea. Y ahí siguen los dos tan campantes. Analistas hablan del “ciberpopulismo”, el manejo sin escrúpulos de las redes irracionales: viralizar sentimientos irracionales liberando emociones de alta intensidad populista, “reacciones emotivas y viscerales que normalizan la violencia y el odio en las redes” (Lasalle).

Por otra parte, se asiste a actuaciones internacionales dirigidas a desestabilizar las democracias o a manipular elecciones y referendos. Está probado que el presidente ruso, Putin, actúo a favor de la elección de Trump, o en apoyo a ultras antieuropeos en Italia, Francia o el Reino Unido. ¿Cómo combatir este tipo de campañas de manipulación?



Hace varias décadas, durante mi primera estancia en Suecia, me llamó la atención la existencia de una especia de ‘Cuaderno de Defensa’ del que disponían todos los ciudadanos, para mantenerse alerta en casos de crisis más o menos vinculadas a la Guerra Fría, en una especie de permanente movilización tranquila. En la última edición del Cuaderno (noviembre/21) se incluyen advertencias sobre las fake news y cómo actuar frente a ellas. El Gobierno y el Parlamento instan a los ciudadanos a estar activamente alerta: y a que “se formen una opinión, que solo será libre si está basada en hechos ciertos y comprobados”. “La mejor protección contra la información falsa y la propaganda hostil es evaluar críticamente la fuente:

¿Es confiable?”. “No crea en rumores: use más de una fuente confiable para ver si la información es correcta”.



El Gobierno sueco también ha anunciado la creación de una Agencia de Defensa Psicológica, que reunirá a académicos, representantes de medios de comunicación y expertos militares en ciberseguridad. Aunque su finalidad esencial será prevenir y detectar campañas nocivas procedentes del exterior, esta Agencia dará apoyo a empresas y organizaciones no gubernamentales interesadas en conocer las maniobras de desinformación y propaganda y cómo enfrentarlas. La idea, según el Gobierno, es “contribuir a fortalecer la resiliencia (es decir, la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador”) respecto a esas campañas”.



Para esta tarea ciudadana es fundamental el papel de la prensa, oponiendo con rigor la verdad a la ‘posverdad’ y el ruido.

ANTONIO ALBIÑANA

