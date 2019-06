El ‘brexit’ de los mentirosos

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, aprobada en referéndum en 2016, ha llegado a su fase final, cuando el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho que no admite más negociaciones y la primera ministra Theresa May se ha visto obligada a presentar su dimisión entre sollozos, tras el sucesivo rechazo a todos sus planes. Por cierto que su sucesión seguirá un sistema completamente antidemocrático: el que resulte líder de los conservadores será automáticamente el presidente del Gobierno británico, sin votación popular alguna.

Todo el proceso del ‘brexit’, el mayor problema europeo, junto con el ascenso de los nacionalpopulismos, y que puede llevar a la propia disolución del Reino Unido como país, ha funcionado como el reino de los mentirosos desde un principio. Sus máximos protagonistas, Nigel Farage y Boris Johnson, embaucaron a los británicos con datos falsos sobre las presuntas contribuciones abusivas del país a la Unión Europea, la necesidad y posibilidad de cerrarse a la inmigración, la facilidad y las ventajas de separarse de Europa. Luego se ha visto que todo eran mentiras. La supuesta contribución de 395 euros semanales a Bruselas no era tal, sino solo de 140, por los que recibe ‘reembolsos’ en inversiones, fondos y subvenciones. Y si el Reino Unido quiere seguir teniendo acceso al mercado único, debería seguir permitiendo la entrada al país de los trabajadores europeos. Estas mentiras evidentes han llevado, incluso, a Johnson ante los tribunales por “mala conducta en un cargo público”. Pero ese tipo estrambótico está a punto de ser elegido por los conservadores como primer ministro.



El último en sumarse a la feria de las mentiras ha sido un personaje “racista, estafador y embustero”, al decir de quien fue su colaborador durante muchos años, Donald Trump –que acaba de pasar por Inglaterra–, aconsejando un triunfal ‘brexit’ duro y sin acuerdo con las instituciones europeas y a Boris Johnson como primer ministro; prometiendo un futuro y quimérico tratado económico bilateral favorable a los británicos, que sería inédito en su política de ‘primero Estados Unidos’.



Cuando llegue el ‘día D’, el próximo primero de octubre, y se culmine la separación de Gran Bretaña, no solo Europa estará más débil, como busca Trump, sino que se puede iniciar el proceso de la propia desaparición del Reino Unido. Escocia ya ha dicho que prefiere independizarse para seguir en Europa. Irlanda, que está en la Unión, se aproximará a Irlanda del Norte, tal vez con un referéndum. En Gales ya hay dudas y cambios de opinión, según publica ‘The Observer’. Así que el Reino Unido puede quedarse reducido a Inglaterra y pasar de cuatro países a uno.



Las cosas cambiarán en un tiempo, cuando los británicos se aperciban de la catástrofe económica que les va a suponer la salida de Europa. Y cuando avancen las nuevas generaciones: hay que tener presente que el 75 por ciento de los jóvenes están a favor de Europa. Ya se habla de un segundo referendo para anular los estragos del primero.



Hace un año, Theresa May nombró, por primera vez en la historia nacional, un “ministro para la Soledad”. El próximo octubre, después de una epopeya de mentiras y manipulaciones, los ingleses se van a quedar realmente solos en su isla.



P. S. La ingobernabilidad en España, que refería en anterior artículo, se acentúa. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, sigue sin acuerdos no ya para gobernar, sino siquiera para ser investido en el Parlamento. Para votarlo le piden imposibles; por ejemplo, desde la izquierda, que les dé ministerios por adelantado. Hay quien recuerda lo sucedido con el presidente de la república Estanislao Figueras en 1873. En pleno consejo de ministros, después de discusiones interminables que duraban ya meses con el país en crisis, se levantó y dijo: “Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros”, y abandonó la sala. Esa noche tomó el tren a Francia para no volver.



ANTONIO ALBIÑANA