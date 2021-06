Estados Unidos regresa al escenario internacional

Cumbre del G-7 (los países más potentes del mundo democrático), cumbre de la Otán (Alianza Atlántica), reunión con los jefes de la Unión Europea, múltiples reuniones bilaterales... fueron 5 días de junio trepidantes para el presidente Joe Biden, a los que siguió, el miércoles pasado, la cita con el correoso líder ruso, Vladimir Putin, en Ginebra. La primera salida internacional de Biden fue dirigida a restaurar la credibilidad diplomática de Estados Unidos después de años de aislacionismo y de ruptura con el multilateralismo y los pactos internacionales que significó la etapa de Donald Trump.

Los resultados de todas estas citas han sido significativos, aunque por debajo de las expectativas en un momento de crisis pandémica e incertidumbre universal. Para 'The Guardian', “es inconcebible que la reunión del G-7, la cumbre de las potencias mundiales, tras la crisis sanitaria, no elaborara un plan preciso para organizar la financiación, producción y distribución de vacunas para todo el mundo y se contentara con enviar los excedentes de las grandes potencias a los países más desfavorecidos. Los países que tienen la capacidad de actuar a escala mundial parecen no interesarse más que en sus propios intereses”, editorializaba el diario británico. En todo caso, la mediocridad de los acuerdos logrados no fue culpa de Biden, que mostró, como lo haría en la reunión con los líderes de la Unión Europea, un talante constructivo y de escucha, regresando, por ejemplo, al Acuerdo de París sobre el clima y a acuerdos fiscales más o menos progresivos. En esta reunión, el presidente estadounidense tendió la mano al cese de hostilidades políticas y comerciales con el Viejo Continente.



En la Cumbre de la Otán, Biden ha tratado de afirmar a Estados Unidos como potencia global destinada a unir fuerzas transatlánticas, proponiendo situar a China como objeto central de discusión, potencia que supondría un “desafío sistémico” para el mundo democrático.



Respecto a los derechos humanos a escala internacional, el presidente estadounidense se muestra decidido a terminar con la actuación de su país durante las dos últimas décadas, en las que ha llevado a cabo una campaña poco visible de asesinatos extrajudiciales a distancia, mediante drones, fuerzas especiales y contratistas de seguridad. Según las últimas cifras conocidas, procedentes de un informe secreto que cita la politóloga Mary Kaldor, las fuerzas especiales estadounidenses al final de la presidencia de Barack Obama estaban presentes en 97 lugares de al menos 27 países, con la muerte de miles de presuntos terroristas e incalculables daños colaterales, sin resultado alguno frente al terrorismo islámico. Ante todo esto, para el analista Lluís Bassets, Biden, en la estela de Roosevelt, habría colocado bien alto el listón de los principios frente a los crímenes de Estado y la vulneración de los derechos humanos”.



P. S. La “anomalía” de Guantánamo. En realidad son varias; la primera, tener una base militar estadounidense en territorio cubano sin permiso de los habitantes de la isla. Pero sobre todo tener instalado allí una especie de ‘limbo jurídico’ al que se ha conducido a centenares de presos (secuestrados) ‘sospechosos’ de terrorismo, sin incoarles causa alguna, proceso legal, derecho a la defensa, asistencia de familiares, etc. La abrió el presidente George W. Bush en 2002, después de los atentados del 11S. Por allí han pasado, según parece, 780 presos, incluidos menores de edad, de los quedarían unos 40. Ha sido un centro de tortura, sobre todo para presuntos islamistas, presos sin las garantías jurídicas exigibles a cualquier democracia. Centenares de personalidades políticas y académicas de todo el mundo han pedido el cierre de Guantánamo. Obama lo incluyó en su programa, pero no pudo cumplirlo. Un buen momento para la nueva política de derechos humanos de Biden, con mayoría en Cámara y Senado: terminar con ese oprobio a la democracia.



ANTONIO ALBIÑANA