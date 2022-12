EE. UU., caminos de barbarie

Se incrementa la tendencia a la prohibición e incluso a la quema de libros en los ámbitos escolares y bibliotecarios en Estados Unidos. Una deriva que se une a un fanatismo larvado que tiene su base en el cultivo de la ignorancia y de supercherías de diversa índole, con matices tan peligrosos como los asociados a movimientos de fanáticos armados de extrema derecha, como los Oath Keepers (‘Guardias del Juramento’), cuyo jefe acaba de ser condenado por el asalto armado al Capitolio en enero de 2021, para impedir la posesión del actual presidente, Joe Biden.



Según el último informe de la prestigiosa organización cultural Pen America, durante el último curso escolar 2021-2022 se prohibieron por parte de activistas conservadores y políticos cerca de 1.700 libros en 5.049 escuelas, con casi 4 millones de estudiantes de 32 estados. Se estima que pueden ser bastantes más ya que la cifra parte solo de informes oficiales que han documentado las prohibiciones. Según la directora de Pen America, Suzanne Nossel, cuyos informes han sido publicados en los más importantes medios estadounidenses, como The Washington Post o el New York Times, los protagonistas de la ola censuradora son un amplio sector de activistas y políticos conservadores que piensan que los padres no tienen suficiente control sobre lo que sus hijos están aprendiendo, con una campaña orquestada para intimidar a los profesores y bibliotecarios y dictarles qué libros deben ser retirados de las estanterías.

Encabezan la lista de libros prohibidos o quemados los que abordan temáticas relacionadas con la problemática LGTBI, los que tratan asuntos raciales o los que promueven una historia objetiva y sin censuras de Estados Unidos.

Hay casos curiosos, como el de los de funcionarios de Texas, apoyados por el presidente de la Cámara de Representantes del Estado, Matt Krause, que ha ordenado a las bibliotecas escolares la retirada de 40 libros, entre los que se incluye la Biblia o una adaptación ilustrada del Diario de Ana Frank. O el de la organización derechista Prosper Citizen Group, que exigió al Distrito Escolar Independiente de Prosper (al norte de Dallas) prohibir en sus bibliotecas unos 80 títulos entre los que se encontraban las obras de la premio nobel de literatura Toni Morrison.

Entre la ofensiva ignorante en los ámbitos dirigentes estadounidenses se ha destacado estos días Marjorie Taylor Greene, diputada por Georgia desde 2010, que afirma que los terribles incendios de los últimos años en California no tienen que ver con el cambio climático, ya que están causados por rayos láser lanzados desde el espacio externo y financiados por los judíos.

Por su parte, el gobernador de Florida Ron DeSantis, considerado una alternativa “moderada” a Trump en el dominio republicano, firmó el HB 1461, que permite la prohibición de libros de bibliotecas y materiales didácticos, envalentonando a los aficionados a quemar libros en Florida. También firmó la notoria ley “No digas gay”.

Volviendo a Trump, que en los pasados días llegó a sugerir prescindir de la Constitución (un texto “sagrado” en Estados Unidos durante más de 200 años), para revocar los resultados de las elecciones de 2020 y resituarse en el cargo como primer mandatario (aunque luego intentó recoger velas), un libro reciente, realizado por funcionarios que lo asistieron en sus años de la Casa Blanca, revela que nada más ser elegido manifestaba su asombro ante el número de dirigentes que lo llamaban para felicitarlo: “no tenía idea de que hubiera tantos países en el mundo”, confesaba. Por ejemplo, pensaba vagamente que “África era el nombre de un país… Entre algunas de sus propuestas iniciales, que recogen Susan Glasser y Peter Baker en su libro The Divider, figuraban excavar un canal infestado de cocodrilos a lo largo de la frontera con México o lanzar bombas atómicas contra los huracanes para desactivarlos.

La ignorancia a la cabeza de la primera potencia del planeta, y que amenaza con regresar.

ANTONIO ALBIÑANA

