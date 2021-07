Dos elecciones inútiles

El resultado de los recientes comicios en Irán e Israel, las dos potencias de las que dependen la distensión y la paz en la zona más conflictiva del planeta, no han significado cambio alguno.

En Irán, con una abrumadora mayoría de la población ausente, ganó Ebrahim Raisi, un criminal que continuará con los aspectos más dogmáticos de la dictadura de los ayatolás. En Israel, una coalición heteróclita y débil sacó del poder a Netanyahu, pero no supondrá ningún cambio respecto a los problemas de la región; al contrario, anuncia un incremento del conflicto con los iraníes y más hostilidad hacia los palestinos. Unos, los israelíes, con poder nuclear; otros, los iraníes, que no renuncian claramente a la fabricación de ingenios atómicos, son los ‘heraldos negros’, un panorama sombrío para Oriente Próximo.



En Irán, la victoria de Ebrahim Raisi, con un 85 % de ciudadanos que, vía la abstención o el voto en blanco, se negaron a participar en una elección amañada sin oponentes reales, significó la victoria de un líder ultraconservador. El nuevo presidente de Irak ejerció décadas como juez que decidía la vida o la muerte de los presos políticos a los que masacró como parte del ‘comité de ejecución secreta’. Aunque se manifiesta partidario de retomar las conversaciones que se desarrollan en Viena para acordar un tratado sobre la supresión del programa nuclear iraní, que podría significar el levantamiento de sanciones económicas que tienen sumido a Irán en una brutal crisis económica, su política militar, con el fomento de milicias que actúan en Siria e Irak, y el programa de misiles de largo alcance hacen muy problemático el acuerdo.



Por otra parte, en Israel, una coalición de ocho formaciones de distintos pelajes le arrebató el poder al conservador Netanyahu, en el poder los últimos 14 años y pendiente de graves procesos por corrupción. Preside el nuevo gobierno desde la semana pasada Naftali Bennett, perteneciente a la extrema derecha radical nacionalista y religiosa. De su gobierno no se espera avance alguno frente a las dos crisis cruciales en Oriente Próximo. Respecto a Irán, la primera declaración oficial ha sido dirigida hacia las principales potencias para que se aparten de cualquier pacto nuclear con la República de los ayatolás. En cuanto al contencioso con Palestina, dejó su clara su posición hace tiempo: “Mientras esté en mi mano no cederé ni un centímetro de tierra de Israel (un concepto que incluye Jerusalén Este y Cisjordania)”, reiterando al mismo tiempo su convicción de que “nunca existió un Estado palestino”. No en vano, Bennett fue presidente de Yesha, la principal organización de colonos ilegales en tierra cisjordana.



Según el diario progresista israelí ‘Haaretz’, el nuevo gobierno será aún más de derechas y belicoso que el anterior y va a tener una muy corta estabilidad y duración.



Pésimas noticias para la paz en la región.



P. S. Decepción. La que se sufre con Dinamarca. Uno de los países del área nórdica más avanzado en el estado de bienestar y en el respeto a los derechos humanos, gobernado por el progresismo socialdemócrata, y que está dando un giro en su política de inmigración y asilo, vulnerando no solo su tradición como país, sino los propios principios europeos. Bajo la batuta de la primera ministra Mette Frederiksen, el Parlamento ha aprobado una ley de ‘mano dura’ contra la inmigración y el asilo. Quien demande refugio será dirigido a un segundo país extracomunitario, probablemente Ruanda, en cuyos campos deberá esperar el veredicto sobre su petición, que, aun siendo positiva, no lo acogerá en Dinamarca, sino en un tercer país por determinar. La campaña electoral de Mette se basó en “cero solicitudes de asilo”, asimilando los mensajes xenófobos del populismo ultra, lo que está siendo denunciado por Naciones Unidas y por el Consejo Danés para los Refugiados como una política irresponsable e insolidaria de hostilidad hacia personas vulnerables que no tienen ninguna culpa de haber tenido que huir de la guerra, la opresión y el terror.



ANTONIO ALBIÑANA