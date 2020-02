Dos elecciones cruciales

En días pasados, dos países tan distintos y distantes como Irlanda y Alemania han conmovido los cimientos del continente europeo por distintas razones: el primero, porque puede abrir la descomposición del Reino Unido; el segundo, porque ha traído a la memoria los días más aciagos sufridos por la primera potencia de Europa y por el mundo.



Después de 100 años de vida de la República de Irlanda, las elecciones han situado en la mayoría al Sinn Féin, el partido que fue brazo político durante décadas de la organización terrorista Ira: una auténtica revolución.

Como se recordará, el Sinn Féin (‘nosotros mismos’) mantuvo una violenta lucha entre 1969 y 1998 en favor de la unión del país y contra el poder británico del norte de la isla, Irlanda del Norte, que constituye uno de los cuatro países que forman el Reino Unido de Gran Bretaña. Al final se firmó la paz con los Acuerdos del Viernes Santo, que significaron la entrega de armas. Las elecciones han mostrado que ese cambio de ‘bombas por urnas’ ha sido metabolizado por una población que no simpatizaba mayoritariamente con la lucha terrorista. La clave: el cambio generacional, tanto en los votantes, que no vivieron la época terrorista, como el relevo en la cabeza del Sinn Féin, con el líder histórico Gerry Adams pasando el testigo a la joven Mary Lou McDonald.



En todo caso, revive el proyecto central de los independentistas, ahora mayoría en Irlanda, simétrica a la que crece entre los que viven sometidos a la autoridad inglesa en el norte de la isla: la unidad y la pertenencia a Europa. Una conmoción más para el poder de Londres en los inciertos días del ‘brexit’.



Por su parte, la gran potencia alemana vive días de zozobra y perplejidad ante el avance del partido neonazi Alternativa por Alemania (AfD). En las recientes elecciones en Turingia, los democristianos y los liberales buscaron su apoyo para desbancar a la izquierda, violando el ‘cordón sanitario’ acordado por todos los partidos democráticos ante el ascenso de la ultraderecha, que va ocupando escaños en todas las instituciones, incluyendo el Parlamento Nacional. La canciller Angela Merkel obligó a su partido a dimitir y dar por no realizados los acuerdos electorales, pero la situación se ha cobrado la salida de quien estaba designada como su sucesora al frente del CDU, la actual ministra de Defensa, Annegret Kramp, por no haber ejercido su autoridad.



El intento de alianza entre los partidos de derecha y los neonazis en Turingia ha traído el recuerdo de Hitler: no hubiera llegado al poder sin haber sido invitado por los conservadores para poner freno a la izquierda. Luego se los comió a todos.



Según el prestigioso semanario ‘Der Spiegel’: “Las democracias mueren lentamente. No caen por un Putsch mientras están en plena floración, se marchitan lentamente hasta que están prestas para una toma del poder autoritaria, los demócratas habrían contribuido activamente a su propia caída”.



P. S. Borrachera de poder. Después de años de gobiernos ineficaces para acabar con la violencia urbana y para eliminar los estigmas de una guerra civil que desangró el país durante 12 años, los salvadoreños eligieron en 2019 a un ‘salvador de la patria’ (a lo Bolsonaro), el ignorante y seudomístico Nayib Bukele, que el domingo pasado asaltó el Parlamento con un destacamento de la policía y el ejército, con armas largas en disposición de alerta. Ignorando las más elementales normas democráticas, pretendía Bukele forzar al Poder Legislativo a votar un crédito de 109 millones de dólares para pertrechos de las fuerzas armadas. Carente de un solo escaño, el ‘iluminado’ entró en la sede parlamentaria, se sentó en el sillón del presidente y rezó una oración conminatoria tras la que amenazó con una “insurrección popular” si en una semana no se vota lo que demanda. Pobre del “Pulgarcito de América Latina”, como llamó a su país el gran poeta Roque Dalton.



ANTONIO ALBIÑANA