Crisis planetarias olvidadas

Las malas noticias se acumulan sobre el mundo, justamente conmovido por la criminal invasión rusa a Ucrania. La humanidad no puede ignorar que, mientras tanto, es perentorio actuar sobre amenazas que se ciernen a escala planetaria y que no admiten espera. Por ejemplo, las advertencias de la FAO sobre la crisis alimentaria y, sobre todo, los recientes informes sobre la crisis climática, o la nueva emergencia de la pandemia del covid-19, con la extensión de la mortalidad en distintas zonas del mundo y la aparición de nuevas y peligrosas variantes del virus.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU hizo público a comienzos de este mes un informe sobre los riesgos asociados a la crisis climática, urgiendo a los dirigentes mundiales a tomar medidas para frenar la subida de temperaturas. El texto recoge el consenso científico en la materia y advierte que el calentamiento del planeta inducido por el ser humano “ya está generando riesgos inevitables para la población y el medioambiente”. Según los expertos, “aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas (la mitad de la población mundial) viven en contextos altamente vulnerables a la crisis climática”. Ya no se trata de hablar del futuro: el informe constata las evidencias del presente y alerta sobre la falta de tiempo para la acción ya que algunos ecosistemas han alcanzado el límite para su posible adaptación a la crisis climática. Las posibilidades de actuar frente al calentamiento serán cada vez más limitadas.



Pues bien, es claro que las instancias gubernamentales del mundo no se han puesto a la tarea de un reto cuyas consecuencias no dan espera. Ni siquiera parecen acusar recibo del informe del IPCC. En consecuencia, según ‘The New York Times’, ante la inacción de la clase política, los científicos están proponiendo una “huelga de investigación”.



Otro reto que reclama la atención planetaria es el de la pandemia del covid-19, que está muy lejos de haberse acabado. Europa y Asia asisten a una nueva ola de contagios, con un incremento de hospitalizaciones y muertes. Justo cuando se cumplen dos años del inicio de la pandemia y cuando la OMS hace un balance de 6 millones muertos, mientras la revista ‘The Lancet’ habla de 18,2 millones de víctimas, se constata que ha aparecido una variante más infectiva, una combinación de ómicron y delta. Al mismo tiempo, se reconoce que el mundo ha fracasado en el reparto equitativo de vacunas, especialmente en África, donde apenas el 18 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis. Mientras el virus siga activo, continúa siendo real la posibilidad de que mute y se haga resistente a las vacunas. Al inicio de esta semana, la nueva variante del covid-19, según la OMS, se hallaba presente en China, Francia, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Suiza, Italia y Chile. Esta nueva cepa, deltacrom, le advierte a la humanidad que la pandemia está muy lejos de haberse acabado. El virus sigue circulando.



P. S. Putin aclamado. Y, curiosamente, en Estados Unidos, por parte de la extrema derecha del nacionalismo blanco que admira su imagen de ‘hombre fuerte’ y su desprecio por los sectores progresistas, en la estela de Donald Trump, quien durante su presidencia demostró su afinidad con el líder ruso, incluso cuando salieron a la luz detalles del intento del Kremlin de socavar la democracia estadounidense. “Genio y listo” fueron adjetivos que Trump dedicó al dictador ruso. La semana pasada, en la Conferencia de Acción Política América Primero (AFPAC), celebrada en Orlando (Florida), con la participación de varios congresistas republicanos, su dirigente Nick Fuentes pidió desde el escenario “un aplauso para Rusia”, mientras sonaban voces de “¡Putin! ¡Putin!”, ratificándolo como héroe del integrismo ultraderechista, tras la invasión de Ucrania. Antes, David Duke, que durante mucho tiempo lideró la organización racista Ku Klux Klan, ya se había referido a Rusia como “clave para la supervivencia blanca”. Repugnante.



